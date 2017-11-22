俄媒盘点四大未来战争武器 太空武器排行首位

俄罗斯连塔网11月20日的题为《绝对惩罚——俄罗斯、美国和中国为第三次世界大战作准备》的文章。
以美国、中国和俄罗斯为首的大国仍在增加军费。不少预算资金被用于研发新式武器。如果第三次世界大战爆发，这些武器将成为主角。
太空武器
在太空部署武器提供了摧毁敌人的无限可能，且在太空作战的技术已经存在。
把装备电磁武器的飞船送入近地轨道被认为极有前景。电磁脉冲能使敌人的电网和C4ISR系统瘫痪。从近地轨道发射的电磁导弹更难拦截。如今，美国、中国、俄罗斯、印度、日本和欧盟国家都能把这种武器送入太空。
在卫星上安装定向能武器来拦截已发射的弹道导弹也颇有前景。事实上，美国、中国和俄罗斯正在测试的机动飞行器和大量观察卫星是目前唯一的太空武器。
高超音速巡航导弹
巡航导弹的特点是机动能力。它能避开敌人的拦截导弹，准确命中目标。高超音速导弹的主要优势是超过5马赫（每小时6000多公里）的速度。这种导弹极难拦截。
美军把精力集中在X-51A“驭波者”上。它的速度可达7-8马赫，射程约2000公里，升限3万米。俄罗斯也在研制高超音速巡航导弹，中国和印度也在该领域实施项目。
智能无人机
无人机诞生是近十年来军工业最重要的事件。随着技术的完善，不排除无人机在大部分作战任务中完全代替有人机的可能。
目前，绝大多数无人机需要人来远程操控。此外，与消灭目标有关的重要解决方案现在不能没有人的参与。比如，美国MQ-1“捕食者”攻击型无人机搜索目标和发射导弹都需要人的参与。
不过，无人机很快将实现全自动化。被赋予先进人工智能的自动无人机可以长时间工作，并在必要时候迅速作出决定。拥有这种武器的一方将获得对其他冲突方的重大优势。
最后手段
有前景的新式武器还包括隐身战机、电磁轨道炮和太空动能武器。但核武器仍然是未来战争的最后手段。不过，巨大而昂贵的潜艇很可能将失去特殊意义。在无人机群的帮助下，它们越来越容易被发现。
部署最新武器的能力很大程度上反映了国家方方面面的实力。俄罗斯科学院院长亚历山大·谢尔盖耶夫2017年10月事实上承认，我国现代科学对军事没有贡献。他在会见联邦委员会议员时强调：“我们的基础科学将不复存在，这是一场灾难，因为军事和其他许多方面的科学技术储备已经耗尽。只有基础科学才能恢复这些储备。”
谢尔盖耶夫说出了一条众所周知的真理：没有基础科学的支持，应用研究的潜力是有限的，这将使国家陷入对他国的技术依赖。
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