美将朝鲜重列“支恐国家”：单靠严厉制裁恐难奏效

外媒称，对于美国政府将朝鲜再次列为“支恐国家”，朝方必然会将其视为“敌视政策”的露骨表现而加以反对。美国已经对朝施加了严厉制裁，虽然不清楚朝方将感受到多大的实际压力，但可能会以发射弹道导弹等军事“挑衅”予以对抗。
据共同社11月21日报道，朝鲜2008年被从“支恐国家”名单中去除后，进行了五次核试验，今年7月还两次试射可瞄准美国本土的洲际弹道导弹。
报道称，朝鲜描绘的走向是以水平越来越高的核导能力为背景，通过与美国直接谈判来保证体制并达成和平协议，对于美国特朗普政府因再次将其列为“支恐国家”而把最大限度施压路线固定下来会保持警惕。有意见指出，朝鲜还担心美国此举可能影响到其他国家的对朝政策。
另据美国《国家利益》双月刊网站11月19日刊文称，大家似乎都在呼吁美国及其盟友对朝鲜实施严厉的经济制裁，这是基于一种假设，即认为“无核化”是重要——或许还是唯一——的美国对东北亚战略安全目标。不过，对于这个受到推崇的美国政策手段，还有几个实际问题，不仅因为这种制裁可能达不到目的，而且考虑到对美国在亚洲的战略地位还存在其他更为紧迫的风险和威胁，制裁可能带来综合成本。
文章称，最严厉的制裁将继续削弱朝鲜政权，同时迫使其依赖各种“挑衅”，包括针对日本的中程常规导弹试验以及针对朝韩有争议地区的武力挑衅行为。这些现实可能损害美日同盟的可靠性，并且在韩国有新的目标明确的“反挑衅选项”的情况下，可能使半岛局势大幅升级。
文章称，更为紧迫的目标是创造一个稳定、和平和可预测的氛围来避免战争。美国与其为一种仍高度存疑的洲际弹道导弹能力烦恼，不如采取更多行动打压“芦洞”导弹和其他针对日本的中程导弹试验，这样可以更好地服务自身的战略利益。把重点放在终止这些常规做法上，反过来可以营造一个更为稳定和可预测的现状，这样的稳定反过来可以——更为隐秘地在幕后——使通向渴望从外界获取新闻和娱乐的朝鲜民众的跨国文化管道继续发展。
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