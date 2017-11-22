美军为B-2轰炸机进行重大升级 可识别并规避敌新型防空系统

美国《国家利益》双月刊网站11月20日发表了克里斯·奥斯本的题为《B-2轰炸机：世界上最具威胁的战机即将得到重大升级》的文章。
美国空军目前正在为其B-2隐身轰炸机测试新型高科技传感器、软件、电子设备及其它躲避敌方雷达的新技术，以保持其隐身优势，并使其能更有效地对付越来越强大的现代防空系统。
这次大规模升级旨在改进B-2轰炸机的“防御管控系统”（DMS）。美国空军发言人迈克尔·赫佐格上尉称，被称作“DMS-M”的新型系统是一种用于提升B-2轰炸机识别和规避敌方防空系统的能力的技术。它利用各种天线、接收器和显示处理器，探测来自敌方陆基防空武器发出的信号，使B-2能更有效地对付最新型、最致命的敌方防空系统。
赫佐格还说：“这个系统通过对多重天线、接收器和显示器进行整合，使机组人员可以实时感知当前的态势。”
据国防部长办公室发布的一份操作测试及评估报告说，升级内容包括使用先进的数字电子支援措施（ESM）及相关软件组件改善天线性能，目的是把新技术与现有B-2轰炸机的航空电子设备融合起来。
这次升级意在告知B-2机组人员敌方防空系统的位置，以便他们能在高风险空域进行及时规避和机动。DMS-M用于探测来自敌方防空系统的雷达信号，并向B-2机组人员提供更快的任务策划信息。
美国空军一些军官解释说，出于安全原因，DMS-M系统的许多细节不便披露。但他们说，改进后的系统可以使B-2隐身轰炸机在更危险、技术要求更高的环境下更成功地执行任务。
许多专家说，上世纪80年代研发的隐身技术不太能有效对付现有的和即将出现的最先进的防空系统，因为更新型、集成度更高的防空系统使用运算速度更快的处理器、数字联网和更多样的探测频段。
在冷战时期，B-2轰炸机从设计伊始就要用来对付苏联防空系统。按照设计要求，B-2要在敌方空域内作战，执行攻击任务后返航，这一切都要在敌方毫不知晓的情况下进行。这种行动的目的是摧毁敌方的防空系统，为执行攻击任务的其它隐身性能较差的战机开辟一个“空中走廊”。
研发人员介绍说，为了完成这种任务，当时设计B-2隐身技术的目的是避开较低频的“警戒”雷达——其能探测到飞机的出现——以及较高频的“交战”雷达。后者非常精确，足以让防空导弹跟踪、瞄准并摧毁来袭的战机。
美国空军的一些高级官员承认，人们普遍认为现代防空系统现在能探测多种隐身飞机，因此使B-2这种轰炸机的作战状况更复杂。
S-300和S-400这样的最先进俄制防空导弹体现了这种更先进的防空技术。据称，俄罗斯方面正在研制的S-500新型防空导弹系统能够击中200公里或更远距离以外的某些隐身目标。
因此，美国空军许多高级研发人员解释说，隐身技术只是未来可供B-2使用的多种进攻能力之中的一种而已。赫佐格介绍说，升级了的B-2隐身轰炸机在作战能力上会有很大提升，其对付更加多样化防空系统的“战略优势”也会大幅提高。
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