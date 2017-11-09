上海携程托管所被曝老师打孩子喂芥末，视频画面令人心痛！

近日，多段“携程亲子园幼儿遭虐待”的视频在网上引发广泛关注。视频显示，亲子中心工作人员向多名幼童做出推搡、灌喂芥末的行为。该亲子园本为上海市总工会挂牌的12家“职工亲子工作室”试点项目之一。11月8日，携程方面回应称，已与涉事人员解除合同，并作报警处理。
幼儿被曝遭推搡、喂芥末
一段网传视频显示，11月1日上午8时许，在携程亲子中心内，有工作人员做出扔书包、用手推搡女童致其摔倒的行为。另一段网传视频显示，11月3日中午12时许，一名工作人员将不明物体灌入幼儿口中，有网友指出被灌物体为芥末，视频中多名幼儿哭泣。
此外，网友发出的另外几段视频显示，一名身穿黄色上衣的女子向幼儿家长下跪，“真的对不起，我知道我错了”，该女子随后被家长围住，有警方到场处理。在一段视频中，有家长情绪较为激动，控诉称：“半个小时给宝宝喂了半管芥末……(宝宝)一个小时拉了6次……喷消毒水，喷在眼睛上、嘴上。”
携程副总裁、党委书记施琦在接受媒体采访时表示，从11月3日开始，有家长反映孩子身上有淤伤。上周五，有家长来幼儿园提出看视频，这才发现有虐待孩子的行为。11月6日，其他视频被曝光。
报道称，目前，携程亲子园共开设5个班，共有110名儿童在园。施琦称，据调查，出事的孩子是彩虹班18到24个月的幼儿，涉事的工作人员包括黄衣服的保洁人员、一个保育员 、一个班主任老师，此外园长也认定失职，一共有四名责任人。
施琦称，8日幼儿园仍在开园，9日要开始停业整顿。
记者了解，该托管所实为携程委托《现代家庭》杂志社旗下‘为了孩子学苑’管理的项目。意在解决员工子女在上幼儿园之前，家中无人带教的困扰。该项目也获得了上海市政府、总工会等政府相关部门的支持和鼓励。
随后记者通过微博网友@hello美少女壮士发布相关视频了解到，携程上海携程托管所就虐童事件发召开了家长见面会。
据@hello美少女壮士表示，“视频来自于微信群里不同的网友的一些些相关视频。事件是真实事件。”
在@hello美少女壮士发布的视频中了解到，家长见面会现场，打人老师向所有在场家长下跪道歉，“真的对不起，真的对不起，我知道我错了，现在不管说什么也没用了。”
有家长现场哭诉，“一岁半的小朋友 ，喷消毒水喷在眼睛上嘴上，你受的了吗？我从昨天晚上到现在。我哭到现在，我多后悔啊，我肠子都悔的青了。”
据现场视频记者了解到，家长在与园方的见面会上，情绪非常激动，家长一直在质问老师，“你从什么时候开始的，你从什么时候开始虐待孩子的。你们老师，怎么能做出这样的事情。”
据园内流出监控视频显示，虐童老师曾向孩子嘴里喂食不明物体，后被证实为芥末。
在家长见面会上，后更有愤怒家长，冲上来向老师嘴里挤进了整管芥末，场面一度失控。
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