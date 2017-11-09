中日研究团队在云南发现5亿年前大型动物化石

日媒称，东京大学地质学教授矶崎行雄与中国西北大学的研究团队6日在英国科学杂志上发表研究成果称，在位于中国南部云南省的5亿多年前的寒武纪初期地层发现了长约30厘米、形似蚯蚓的动物化石。
据共同社11月6日报道，该化石是在云南省昆明附近的磷矿山遗址发现的，沉积在海底浅层的地层露出地面，团队在约20平方米的地层表面确认到约50个化石。这一发现受到关注，被认为是在生物爆发性进化、现代动物原型集体亮相的“寒武纪生命大爆发”的初期出现的最古老大型动物。
报道称，化石动物的体长最长26厘米，宽1-2厘米。两端体型圆润，表面有类似蚯蚓的细小体节，同一地层表面还发现了被认为是该动物爬行轨迹的化石。此外发现身体部分扭折的化石，可能其体形类似平展的丝带。
矶崎表示：“我们认为这些动物极其接近鱼等身体左右对称的动物的祖先，可期待发现更多大型动物化石。”
报道称，据矶崎介绍，一般认为，“寒武纪生命大爆发”约在5.5亿年前到5.1亿年前分三个阶段发生，最终阶段出现了体长超过1米的奇虾等大型动物。此前的研究在更古老的阶段仅发现了1-2毫米以下的微小壳类化石。
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