重塑中东格局！普京访问伊朗谈几件大事：跟美国“打擂台”

谋划组建“反伊朗统一战线”的美国国务卿蒂勒森刚刚离开中东，伊朗就迎来了“尊贵的客人”——俄罗斯总统普京。俄罗斯和伊朗在叙利亚问题、能源合作以及伊朗核协议等问题上有着广泛的共同利益并保持良好的合作，在中东战略平衡进入动荡调整之际，两国展示团结以及深化合作有助于应对来自美国的挑战和威胁。俄伊两国的战略联盟有望重塑中东地区的未来，普京的伊朗之行则给国际社会提供了观察这种抱负的绝好机会。
自2015年俄罗斯介入叙利亚战事以来，俄罗斯在中东地区的影响力不断提高，特别是近些年美国不希望自身深陷中东泥潭无法抽身，采取了逐渐抽离的收缩政策，美俄在中东的存在感“此消彼长”，更令地区国家有一种“俄进美退”的印象。这也促成了80多年以来沙特在位国王首次访问莫斯科并奉上“军购大礼”，而在过去的几个月里，埃及、约旦、以色列、土耳其等多位中东国家领导人先后到访莫斯科。虽然谈在中东地区取代美国地位还言之尚早，但是俄罗斯“行市见长”则是不争的事实。
美国针对伊朗动作频频，而且都是“重拳”。特朗普拒绝认定伊朗履行核协议并扬言要制裁革命卫队，蒂勒森在中东奔波劳碌，协调沙特与伊拉克携手合作，调节沙特与卡塔尔断交危机，一门心思只为组建“反伊朗统一战线”。特别核协议是伊朗摆脱制裁实现经济复苏的关键，核协议达成之后，伊朗的国际环境大大改善，无论是军工领域还是民生领域都得到大把资源以及绝佳的发展机遇。
伊朗渴望俄罗斯在维护核协议上发挥更大作用，而俄罗斯也有充分的理由来维护核协议，在核协议达成之后俄罗斯在与伊朗的军事和经济领域合作方面受益良多，此外正是借助于这种紧密的关系，伊朗还罕见的允许俄罗斯使用伊朗基地打击叙利亚境内“伊斯兰国”目标。
俄罗斯在伊朗核协议问题上完全站在伊朗一边，赞赏伊朗严格执行核协议。俄罗斯明确表示，不打算参与任何有关修改核协议的谈判，也排除了联合国安理会对伊朗重新实施制裁的可能性。普京到访伊朗，重申了这种强烈支持的立场，并对美国进行了“含蓄”的批评。普京强调，“俄罗斯反对任何改变这一多边协议的单边行动，某些国家不承认这一多边协议的行为不可接受。”
另外在经济领域，特别是能源领域，伊朗也希望借助俄罗斯打开局面。欧洲投资者本来踌躇满志希望在伊朗“大干一场”，但是美国对伊朗的“敌视”令投资者有了更多顾虑，尽管特朗普许诺欧洲可以在伊朗继续赚钱。普京访问伊朗有望为该国石油工业及其他基础设施项目带来更多投资，这种示范可能会鼓励欧洲、中国，甚至美国公司进入伊朗市场。由于伊朗被制裁多年，在各个领域都有旺盛的需求，普京的到访也可能令俄罗斯进一步扩大向伊朗出口航空、石化、国防等领域的高技术装备。总而言之，加强能源合作将互利共赢。
在叙利亚问题上，俄罗斯与伊朗立场一致，且逐渐形成同以美国为中心的另一方对阵的格局。叙利亚是俄罗斯在中东地区的重要战略支点。而伊朗跟巴沙尔政府也是同盟关系，特别是近些年伊朗借助中东乱局，通过输出军事顾问和支持各类民兵组织，在中东地区稳步扩散其影响力，以色列情报部门判断伊朗已经打通从伊朗经伊拉克、叙利亚最后直达黎巴嫩的“什叶派走廊”。巩固叙政府军所取得的优势应是俄罗斯与伊朗共同的目标。
另外在军备合作方面，随着2015年伊朗核协议签署，伊朗与俄罗斯快速开启军贸谈判，2016年4月第一批S-300防空导弹系统的部件就运抵伊朗，堪称神速。而此次普京访问伊朗也不排除两国在军售清单中涉及比S-300防空导弹系统更为先进的装备。
从地区战略格局方面来看，如今中东地区内外力量正重新“洗牌”，普京此次访问对伊朗以及整个中东地区都有着重要意义。要缓解美国“苦心”制造的外部压力，伊朗除了依靠俄罗斯外并无太多的选择。特别是“伊斯兰国”等恐怖组织接近失败，在划分胜利果实的关键时刻，伊朗和俄罗斯协调一致用一个声音说话，这样会更有分量。
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