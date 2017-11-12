中国成领导气候谈判“最佳人选”

外媒称，代表们说，在本周举行的自美国总统特朗普决定退出《巴黎协定》后的首次联合国气候变化大会上，中国有机会在一项对抗全球变暖的全球计划中发挥领导作用。
据路透社11月5日报道，此次气候大会将于11月6日至17日在波恩举行，与会的政府专家们将为《巴黎协定》编制“规则手册”，这个气候协定寻求在本世纪结束化石燃料时代，转向风能、太阳能和其他清洁能源。
报道称，特朗普曾经认为气候变化是一个伤害美国经济的骗局而不予理睬，他在6月表示将退出《巴黎协定》，转而促进美国煤炭和石油行业的发展。没有其他国家跟着美国走，与以中国、欧盟和印度为首的其他温室气体排放大国相比，美国的影响力很可能将减弱，不过华盛顿在波恩的会议上仍将占有一席之地。
小岛屿国家联盟轮值主席、马尔代夫环境部长托尔·亚伯拉罕说：“世界其他国家，包括所有大的新兴经济体明确表示将遵守《巴黎协定》。”
报道称，中国有望实现到2030年碳排放达到峰值的目标，此外，北京计划在今年启动一个全国性的碳交易市场。许多代表说，中国似乎是领导这项在奥巴马政府时期主要由华盛顿设计的协定的最佳人选。一名欧洲国家的环境部长说，此次会议“将为中国做一个很棒的免费广告”。
中国气候变化事务特别代表解振华在上周的一场记者会上说，（在波恩）的结果将证明这个（巴黎）进程没有停止。他表示，希望华盛顿最终会留在《巴黎协定》内。
《巴黎协定》规则手册将包括如何测量和报告排放量的细节，预定于2018年年底开始实施。
另据德国《明镜》周刊网站11月6日报道，美国总统特朗普宣布了美国退出《巴黎协定》的大概时间，预计于2020年底正式退出。尽管如此，气候大会代表仍保持乐观，因为很多国家签署《巴黎协定》使之具备法律效力的速度比以往签署任何联合国协定的速度都快。
此外据德国广播电台网站11月6日报道，中国的煤炭消费量接近全球的一半，但眼下中国政府向生态能源行业投入了巨资，专家认为中国可能比计划提早很多实现其气候目标。
报道称，中国要加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
根据国际能源署的数据，目前全球所有新增生态能源发电站从发电量来看中国已经占了大约四成，如果只看太阳能发电的话，中国更是遥遥领先。
绿色和平组织的气候保护专家李硕说：“中国不仅参与国际环境与气候保护，也正担当起领导角色，这是值得注意的。”
中国政府在气候变化巴黎大会上承诺到2030年达到所谓的碳排放峰值，之后二氧化碳排放量将会下降。但李硕预计，中国在2020年甚至更早就将实现这一目标。
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