英媒关注沙特反腐风暴：传沙特首富瓦利德王子被捕

外媒称，至少11名王子、数十名高级官员和商界知名人士已被沙特反腐败委员会逮捕。
据英国《金融时报》网站11月6日报道，知情人士表示，在Twitter、花旗集团（Citigroup）和其他多家国际公司做了大量投资的亿万富豪瓦利德·本·塔拉勒王子，是在这场打击行动中遭到羁押的高层人物之一。他们补充说，利雅得的私人机场已经关闭，以防私人飞机被用来协助逃跑。
报道称，由沙特皇室拥有的阿拉伯卫星电视台4日最先报道了这些逮捕。在那之前几小时，萨勒曼国王下令成立反腐败委员会，并指定他的儿子、32岁的穆罕默德·本·萨勒曼王储为反腐败委员会领导人。
报道称，政府官员并没有透露被捕人员的身份。
沙特总检察长谢赫沙特·穆阿杰布5日表示，这些腐败嫌疑人在受到调查期间将保留与其财产和资金有关的全部法定权利。他补充说：“目前在走一个独立的司法程序，这个程序将会得到充分尊重。”
沙特阿拉伯投资总局局长表示，逮捕这些人是“关键一步，有助于为所有潜在投资者创建一个公平和平等的竞争环境”。
沙特阿拉伯最高宗教团体表示，打击腐败“与打击恐怖主义同等重要”。
据英国《金融时报》报道，利雅得丽思卡尔顿酒店周围戒备森严令使如下流言甚嚣尘上：在押人员被羁押在这家豪华酒店。这家酒店在几天前刚刚举办了一个大型投资会议。酒店东家万豪国际表示，正在评估情况。
报道称，在4日晚，沙特还解除了米特阿卜王子的国民警卫队部长职务。米特阿卜王子是已故国王阿卜杜拉的儿子，他曾被认为是王位的竞争者，但最后被他的堂兄弟取代。
“这些解职……似乎表明，穆罕默德·本·萨勒曼正在把执政家族、军方和国民警卫队牢牢置于自己控制之下，以对抗在家族内部以及军方似乎广泛存在的反对他的改革计划和也门战争的态度。”新加坡南洋理工大学（Nanyang Technological University）研究员詹姆斯·多尔西（James Dorsey）表示。
穆罕默德王储今年在接受电视采访时说，贪官将被追究责任。“参与腐败的人一个也跑不掉，不管他是部长还是王子。”他说。
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