"推特总统"特朗普粉丝量排第几？

经济学人的图表显示，在政治领域，特朗普的粉丝增速明显盖过了希拉里，这样的表现即使与体育、媒体类账号相比也显得极其突出。
【环球时报-环球网报道】美国总统特朗普“推特治国”的称号并非浪得虚名，近日，《经济学人》的一项调查显示，特朗普的推特粉丝数量已经位居该社交平台上的第21位，而其粉丝数量在过去一年内的增速则达到225%，远远抛下第二名的足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。
报道称，唐纳德·特朗普在2016年美国总统选举中令人惊讶地获胜后的一年内，工作表现的客观指标很糟糕。他37%的支持率低于自有现代民调数据以来任何其他总统任期前九个月的数据。“他的立法盟友虽然控制了两院，但还没有通过任何重大法律。在这样的情况下，特朗普对自己无可置疑的一个成功领域---推特帐号感到安慰也许不足为奇。”
报道统计，特朗普目前拥有4,240万的Twitter追随者，使他成为社交媒体平台上第21个最受欢迎的账号。更令人印象深刻的是，在过去的一年中，特朗普的粉丝数量增长了225%，追随者克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是第二快，仅为32%。一路走来，特朗普的账号超过了他的许多政敌，包括希拉里·克林顿，国家橄榄球联盟甚至是“失败的”纽约时报。
《环球时报》记者搜索Twitter统计网站Twitter Counter发现，粉丝数最多的“大V”是美国流行歌手凯蒂·佩里，为1.06亿人，贾斯汀·比伯、奥巴马、泰勒·斯威夫特分列2至4名，排位比特朗普高的“大V”还包括蕾哈娜、C罗、Lady Gaga等演艺及体育明星。
报道也注意到，特朗普的账号粉丝数远远落后于他的前任，并指出奥巴马有9700万名粉丝，其中约有78%是真人。与此同时，根据TwitterAudit的数据，只有47%的特朗普的追随者是真实的，但相关数字有望改变。Twitter Counter预测，特朗普在十年内将有2.97亿粉丝，而奥巴马粉丝数将是2.18亿。“特朗普痴迷于收视率，就这一点而言，他赢得了巨大的胜利。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost