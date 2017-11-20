中国太空计划超俄赶美：仅用20年就成世界第二

美媒称，到本世纪中叶，中国的核动力飞船将定期往返于行星际空间，在遥远行星和小行星上的采矿殖民地之间运送工人。中国仅用了20年就建立起有理由说是世界第二先进的太空计划，仅次于美国。美国战略分析人士警告说，中国在太空领域的进展有可能很快对美国的全球军事优势构成威胁。
据彭博社网站11月21日报道，就外太空的商业未来而言，中国不只与美俄政府竞争。真正的竞赛是与灵活的私营企业，比如美国太空探索技术公司和蓝色起源公司竞争。
报道称，较之于中国，美国的太空计划的确似乎停滞不前。自1972年最后一次登月以来，美国人就离开了近地轨道。国际空间站——有史以来最昂贵的科学仪器——利用不足，重返月球的总统计划在过去20年举步维艰。更糟糕的是，由于预算，同时也是考验国会中关键支持者的耐心，美国航空航天局（NASA）当下建造新火箭和乘员舱把美国人送出地球轨道的行动拖延了多年。
报道称，与此同时，中国在2003年成为第三个用国产火箭实现载人太空飞行的国家。它在太空运行一座小型空间站并策划了探测器登月。中国还着眼于更为雄心勃勃的目标，包括收回月球样本任务以及建造和运行载人空间站等。如果美国领导的国际空间站不被置换和延用至2024年以后（目前没有这个计划），中国的空间站将是人类在太空的唯一前哨。
不过目前，最具创新性的太空旅行研究已经转移至私营部门，尤其在美国。太空探索技术公司的商业火箭不仅降低了发射到地球轨道的成本，它们还是本世纪20年代末之前把人类送往火星的更大火箭的前身。
同样，就在上月，杰夫·贝索斯的蓝色起源公司成功试验了新型火箭发动机，它会有助于从2020年开始在月球表面建立永久驻地。中国的目标是在2020年赶上美国的火箭技术。此外，私营的比奇洛航天公司正计划在5年后把一个充气太空居住舱送入月球附近的轨道。
报道称，值得注意的是，这些私营部门取得的成就远早于NASA的长期规划，并且低于NASA的预算。据NASA的一项声名狼藉的研究结果说，它需要17亿至40亿美元才能研发出太空探索技术公司的“猎鹰9”号火箭。而太空探索技术公司只用了3.9亿美元。
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