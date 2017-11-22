朝鲜网络建设重攻不重守

信息安全公司的调查结果显示，朝鲜国内使用的相当数量个人电脑相继遭受外部入侵，感染计算机病毒，被用于进行其他网络攻击。
朝鲜为了获取外汇等，致力于对他国实施网络攻击，但公共机构却在使用不够安全的免费邮箱服务，这凸显出该国网络环境的粗放以及防御上的脆弱。
位于东京的信息安全公司“趋势科技”去年8月至12月调查了朝鲜通过网络收发信息的流向。
结果显示，从朝鲜发出的部分垃圾邮件是从感染远程操作病毒的个人电脑发出的，由此了解到它们受到外国黑客等外部操控，被当成伪装发送源的“跳板”。
仅在调查期间，就有至少约30种以上的垃圾邮件被发出。其中有些个人电脑感染病毒长达一年以上。
另一方面，朝鲜部分驻外使馆还在使用免费方便但账户和密码一旦被盗内容就可能泄露的“ Gmail”和“ Hotmail”等邮箱服务。曰本外务省的通信业务负责人吃惊地说，“免费邮箱非常危险，不能收发机密内容”。
朝鲜在自身安全防御方面未必管理得很严格，它可能将有限的资金和人才专注于攻击别人了。
专家说，“从技术上说，从外部通过网络收集朝鲜情报并非没有可能”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost