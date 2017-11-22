穆加贝辞去津巴布韦总统职务 当政近40年

外媒称，津巴布韦议长21日表示，已经收到了穆加贝的辞职信，他在信中表示辞去总统职务。
据路透社11月21日报道，穆加贝当日表示，自愿辞去总统职务，辞职是为了顺利实现权力移交。
据美联社11月21日报道，津巴布韦议会当日启动对总统穆加贝的弹劾程序，执政党和反对党都表示支持。
群众聚集在议会外边唱边跳，一些人把穆加贝的照片放在大街上，让汽车碾轧。反对党争取民主变革运动（MDC）的领导人摩根·茨万吉拉伊说，执政党的文化“必须结束”，每个人都必须团结一致，为自由而公正的选举努力。
弹劾动议由执政党提出，反对党MDC附议。议会接着进入下一阶段，组建委员会，对那些针对穆加贝的指控进行调查，指控内容包括“纵容其夫人篡夺宪政权力”和“年龄太大”没有能力管理政府等。
据路透社11月21日报道，启动针对总统穆加贝的弹劾程序似乎将让他对津巴布韦的统治走向一个不光彩的终点。
津巴布韦议长雅各布·穆登达说，他收到了弹劾动议，而议员们将在21日晚些时候转入一家酒店以启动相关程序。数千人在议会外示威游行，敦促穆加贝辞职。
21日，穆加贝举行了他每周一次的内阁会议，但仅有5名部长和总检察长出席，另外17人选择出席筹划弹劾行动的会议。
据美联社11月21日报道，津巴布韦总统穆加贝可能的继任者、近期被解职的副总统21日说，穆加贝应该承认国家对领导层变更的“渴望”并立即辞职，针对这位世界最年长国家元首的弹劾程序将要开始。
埃默森·姆南加古瓦本月早些时候遭解职，他的声明给穆加贝增加了压力，迫使其在当政近40年后辞职。
姆南加古瓦在声明中说：“津巴布韦人民已经异口同声地表达了意见，我吁请穆加贝总统注意这一呼声并即刻辞职，这样国家才能够前进并保留他的精神遗产。”
姆南加古瓦逃离了津巴布韦，在过去一周的政治混乱中，他没有公开露面。他说，穆加贝已经邀请他回国，以就最近的一些事件展开“讨论”，然而他现在不会回国。他宣称在被解职时曾有人计划杀死他。
姆南加古瓦说：“一旦形势变得安全和稳定，我将回国，这个国家再也不能被一个人随意地控制了，这个人希望掌权到死，无论国家要付出什么代价。”他在军方有一批忠实的支持者。
津巴布韦第一夫人格雷丝·穆加贝本来准备继承丈夫的职位，她领导的一个派系策划了对姆南加古瓦的罢免，一种王朝式继承的前景让军方恐慌。上周军方将穆加贝软禁在家中，并将其所称的穆加贝周围的“犯罪分子”设为打击目标。这些“犯罪分子”指的是第一夫人的羽翼，据称，这些人掠夺了国家资源。
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