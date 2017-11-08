太平洋联盟摸索构建新贸易区

由墨西哥和智利等结成的太平洋联盟正摸索构筑新的自由贸易区。
加拿大和澳大利亚等《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)四国也参加的首次会议已于10月召开。作为除美国之外的11个国家就推动TPP生效的谈判未果的补充措施，设想将来中国也将加入的情况，有关国家正推进讨论。
新自由贸易区将由太平洋联盟四国(墨西哥、智利、秘鲁和哥伦比亚)以及加拿大、澳大利亚、新西兰和新加坡等国组成。太平洋联盟区域内贸易92%的品目关税已撤销，其他国家加入新自由贸易区的条件是以同样的水平撤销关税。
10月下旬在哥伦比亚召开的会议上，8国高官就统一方针进行了磋商。智利外交部高官表示“我们正在谈判桌上讨论各种课题”，体现出希望推动新自由贸易区在2018年内成立的考虑。
之后，哥伦比亚总统胡安•曼努埃尔•桑托斯和加拿大总理贾斯廷•特鲁多在首脑会谈中就新自由贸易区问题进行了讨论。桑托斯也提及了投资优惠政策，体现出推动实现覆盖贸易和投资领域的高水平经济统一的姿态。
新自由贸易区具有与美国特朗普政府推进的保护主义相对抗的浓厚色彩。在北美自由贸易协定重新谈判问题上，墨西哥和加拿大被美国牵着鼻子走。
如何在贸易领域降低对美国的依赖程度成为当务之急。墨西哥经济部长伊尔德方索•瓜哈尔多强调说：“贸易对象国多样化是有效的方法。”
对于澳大利亚和新西兰而言，降低关税有利于提高农畜产品竞争力，增加在美国前面的机会。
亚太经合组织(APEC)会议即将开幕，TPP11个成员国的目标是在APEC期间召开部长和首脑会议，达成基本协议。不过，尚有诸多课题没有解决，如撤销纺织品关税和制定解决投资纠纷的规则等。也有观点认为，太平洋联盟摸索构筑新的自由贸易区，是为应对TPP谈判未果的情况而采取的措施。
太平洋联盟也向对自由贸易持积极态度的TPP成员国发出了邀请，但曰本被排除在外。可以看出，其意图不仅在于推动谈判迅速进行，也在于为将来拉拢中国加入做准备。
太平洋联盟召集TPP部分成员国于今年3月召开部长级会议之际，中国方面也派遣了代表出席，对新自由贸易区表现出关注。拉丁美洲方面呼吁与中国走近的声音曰益高涨。
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