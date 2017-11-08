中国拒当"全球垃圾场"影响巨大 倒逼欧洲升级再生产业

外媒称，中国政府今夏宣布从2018年起严格限制垃圾进口。短期内法国各级地方政府和相关垃圾再生利用企业的损失可能难以避免，但从长期来看这一颠覆性决定可能会促进制造业的重新定位。
据法国《论坛报》11月4日报道，自7月18日以来，全球都屏住了呼吸。全球各地的地方政府、垃圾再生利用企业以及各国政府，都在急不可耐地等待着中国严格限制垃圾进口政策的细节。中国环境保护部表示，有24类垃圾将被禁止进口，包括塑料垃圾、废纸、废纺织原料以及来自钢铁生产的废料。
报道称，中国政府将在今年年底前给出禁止垃圾进口的详细清单，目前只有一些私下里流传的非正式方案，尤其是塑料再生利用行业。这种让业内如坐针毡的悬念并未留下多少希望：大多数企业都认为允许的垃圾进口量会极为有限，因为废旧塑料很有可能会被全面禁止。
在上海设有办事处的法国优集思律师事务所合伙人叶夫根尼娅表示，由于担忧环保影响和国内民众健康（国际贸易法承认各国政府具有主权决策的领域），中国政府的上述决定合情合法。该政策的主要目标是促进国内垃圾的回收及再利用，也能借此减少对土壤和空气的污染。
报道称，中国政府的决定在世贸组织没有经过任何事先协商即获通过，但其带来的影响却有可能很猛烈。2014年，中国进口了4960万吨垃圾用于提取工业生产所需的原材料，这占到全球可提取原材料垃圾出口总量的逾四分之一，超过了欧洲此类垃圾出口量的一半。中国作为全球垃圾倾倒场的角色，在塑料垃圾方面的作用十分明显：每年全球可提取原材料的塑料垃圾出口总量约为1180万吨，而有900万吨最后被用到了中国制造业中。
叶夫根尼娅说：“这将是一次涉及所有西方国家的全球市场巨变。”而法国再生利用企业联合会则在中国公布决定后的次日在公告中解释说：“届时，全球其他地方的工厂将无法消化如今由中国进口的大量垃圾。”
叶夫根尼娅还说：“欧洲如今对可再生利用塑料垃圾的需求十分小，根本没有能力吸收（中国政策导致的）新增过剩垃圾。”装垃圾的货船到中国要航行3个月左右。法国再生利用企业联合会就此指出：“从10月初开始，那些往中国运送垃圾的企业都得冒风险。数月来，中国海关已加强了对进口垃圾的管控。”
报道称，法国目前根本没有足够的垃圾存放能力，数年来垃圾存量在不断增长。更为糟糕的是，伴随着垃圾供给的增长，可再生利用的塑料垃圾市场已然崩溃。从短期来看，以前出口到中国的大部分垃圾也许将做焚烧或填埋处理，这与法国政府有关到2025年实现塑料100%再利用的承诺背道而驰。
叶夫根尼娅认为，应当对进口到欧盟的塑料制品增收“生态贡献”税，以弥补法国各地方在垃圾处理方面的亏空。这一税种将影响中国产品对欧盟的出口（中国产品也是欧盟垃圾的主要来源），对外体现为一种报复，对内也能起到鼓励“生态概念”的作用。但是这条路很快也会达到极限：“欧盟法律严格管控新建垃圾填埋场或焚烧设施，而目前的设施的处理能力肯定会不足。”
报道认为，从长远来看，应该抱有的希望是，将中国禁止进口垃圾政策转化为“提升法国和欧洲再生利用产业的绝佳机会”。首先是提高垃圾回收质量，更重要的则是寻求和促进回收再生材料在当地市场的出路。
叶夫根尼娅指出，回收再生材料的价格短暂暴跌，也可以重振欧洲制造业。要求在欧洲市场上销售的产品必须含有一定比例的再生回收利用材料，将会给欧洲企业提供一段复苏时间以更好地去面对中国的竞争。
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