中企包揽厄瓜多尔标志工程 7年基建项目达113亿美元

西媒称，厄瓜多尔收入最高的6家工程企业8年前在这个国家甚至连一家分支机构都还没有。它们是2009至2012年才在厄瓜多尔开设办事处的6家中资公司。在那段时期，中资企业与厄瓜多尔政府签订的合同逐渐增多。2010年，拉斐尔·科雷亚领导的厄政府与中方签署了第一个大型水利项目的建设协议。
据西班牙《国家报》网站11月5日报道，根据该协议，中国将向厄瓜多尔提供17亿美元贷款，用于建设水电站。中国提供贷款的条件的是由中资公司承建这一工程。中国向厄提供资金的“水龙头”就此打开。厄瓜多尔“公民革命”事业的那些最具标志性的工程都带有中国资金的印记。
报道称，自那个合作协议快速增长期以来，已有近100家中资企业登陆厄瓜多尔，其中15家默默地主导了厄瓜多尔近年来的大型公共工程建设。中资企业承建了新建的8座大型水电站中的7座以及4个防控农村地区洪水的水利工程。与此同时，中资企业还在厄承建了8座医院、3所大学、数以百计的“千年学校”（在农村及偏远地区建设的配备实验室、图书馆、运动场等设施的中小学校舍），以及数十条公路、隧道和桥梁等。
厄瓜多尔政府公共工程部门的统计数据显示，仅在2014至2017年间，中资企业与厄方签署的工程项目合同总金额就约为23.5亿美元。据厄瓜多尔《宇宙报》联合一些新闻调查机构公布的数据，如果从2010年算起，中资企业在厄承建的基础设施项目总金额达到113亿美元。这些资金中的60%投向了能源基础设施建设。全部197项协议中的48个大型项目就占用了73亿美元的贷款。
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