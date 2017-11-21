日警惕中国战机飞越宫古海峡 称新近动作“非同寻常”

日媒称，中国19日再次派遣轰炸机、情报收集机飞越东海冲绳本岛和宫古岛之间的国际空域。北京称其为“例行”演习的一部分。
据《日本时报》网站11月19日报道，尽管日本领空并未受到侵犯，但日本战机仍做好了应对准备。中方4架轰-6轰炸机和两架情报收集机的飞行路线是越过宫古海峡并返回。据信，此次跨海飞行是今年8月以来中方飞机首次穿越这一海上通道。8月，6架中国轰炸机首次在日本关西纪伊半岛附近飞行。
报道称，近几年来，中国着手展开大规模的军队现代化建设，尤其是针对空军和海军的现代化建设。与此同时，中国正谋求向远离本国海岸的地方投射力量。
中国在上月召开的中共十九大上表示，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队，并称要坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演。
报道称，围绕着钓鱼岛问题，北京在东海卷入与东京的争端。
日本防卫省上月称，今年4月至9月日本战机针对中国飞机的紧急升空次数同比减少120次，为287次。
尽管紧急升空的次数有所减少，但防卫省记录中国飞机（开展19日这种）“非同寻常”飞行的次数有所增加。
报道称，去年，日本航空自卫队战机的紧急升空次数达1168次，这是自1958年有记录以来最多的升空次数。
中国军方还派遣包括轰炸机、战斗机在内的飞机执行远程任务，飞越巴士海峡、宫古海峡以及对马海峡，从东海进入日本海并返回。
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