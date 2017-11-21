224亿港元入股高鑫 阿里探索海外新零售机会

港媒称，阿里巴巴集团20日表示，它将以224亿港元（约合28.8亿美元）收购中国规模最大的沃尔玛式商超卖场运营者高鑫零售36.16%的股份，这将是这家电子商务巨头向实体零售业扩张的最新举措。
据香港《南华早报》网站11月20日报道，阿里巴巴集团旗下的淘宝中国控股有限公司同意以每股6.5港元的价格直接收购高鑫零售26%的股份，总价为161亿港元。此外，它还会以63亿港元的价格收购吉鑫公司19.9%的股份，而吉鑫公司拥有高鑫零售51%的股份。
根据协议，阿里巴巴集团将与欧尚零售及台湾大企业润泰集团（欧尚和润泰合资成立了吉鑫公司——本网注）达成战略合作。阿里巴巴集团首席执行官张勇表示：“阿里巴巴很高兴与我们的新合作伙伴一道，通过数字转型重新定义传统零售。”
报道称，协议达成后，淘宝将持有高鑫零售36.16%的股份，而欧尚零售及润泰集团这两个中国零售市场上的重要参与者将分别持有高鑫零售36.18%和4.67%的股份。
据悉，高鑫零售在中国运作着欧尚和大润发两大品牌。它在全国各地拥有446家综合性大卖场，此外还运营着多家超市和无人商店。
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