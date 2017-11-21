美智库文章：“一带一路”破解非洲发展难题

美国詹姆斯敦基金会网站11月10日刊载南非国际事务研究所高级研究员库布斯·范施塔登的文章，题为《“一带一路”和东非：在中国影响力之外》。文章称，“一带一路”倡议不仅仅能够将非洲的港口和内陆连接起来，还能将地区中心连接起来。这样来看，“一带一路”倡议能在一定程度上缓解自殖民时代结束以来困扰非洲发展的一个问题。
文章称，“一带一路”倡议之所以重要，在于它可能会对沿线地区的融合所产生的影响。一个较少提到的“一带一路”倡议前哨站——也就是东非——可以提供有用的阐释。
文章称，在官方发布的“一带一路”倡议路线图中，“21世纪海上丝绸之路”在通向欧洲之前到达了东非。然而，这一连接将对该地区产生重要的影响，原因既有地方层面的经济融合，又有东非和邻近地区之间的互联互通。
文章称，“一带一路”倡议中的海上丝绸之路的南端计划到达非洲，即肯尼亚的港口蒙巴萨，在那里它可以连接通往内罗毕的一条铁路。这一海上线路然后向北通向苏伊士运河和希腊。“一带一路”倡议的官方路线图中将位于内陆的肯尼亚首都内罗毕而不是港口城市蒙巴萨作为线路的一个重要节点，这说明，“一带一路”倡议连接到东非的方式比表面上更为复杂。
文章认为，内罗毕是一个地区节点，这要多亏中国资助建设的连接肯尼亚各城市以及扩展至地区其他国家的铁路和公路网。5月底，一条连接蒙巴萨和内罗毕的铁路建成，现在每周运送旅客7000人次。另一条新的线路则连接了内陆国家埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴和吉布提的港口。待全部建成后，这一网络将把肯尼亚、埃塞俄比亚、南苏丹、乌干达、刚果（金）、卢旺达和布隆迪连接起来。
文章称，殖民时代，缺少连贯的跨境基础设施网络是不同的殖民统治者之间缺少统一计划的结果，这就导致了各种截断的路网，使得非洲国家之间相互运输原材料和制成品非常昂贵。联合国曾经这样计算过，把一辆车从日本运到科特迪瓦比从埃塞俄比亚运到科特迪瓦更便宜。目前看来，与“一带一路”倡议相关的地区铁路网还不能完全解决这个问题，但肯定对缓解这一问题大有帮助。
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