展望移动支付下的美好生活——越南大学生“对话”马云

“聪明”、“幽默”、“永不放弃”、“有商业头脑”……来自越南外交学院的大一新生们正七嘴八舌地向新华社记者讲述着他们对中国阿里巴巴集团董事局主席马云的印象。
6日在越南首都河内举行的“与马云对话”活动吸引了约3000听众，其中大学生是主要参与者。在他们眼中，马云是毅力和成功的代名词，有关马云求学、求职和创业过程中各种攻艰克难的细节广为流传。
目前在越南，网购和移动支付仍属新潮概念，越南知名网络购物平台拉扎达等网站仍以银行卡转账和货到付款为主要支付方式。因此，越南年轻人对马云的推崇既是对他个人故事的崇拜，更是对他着力推动网购和移动支付生活方式的向往。
“我每天都要刷拉扎达等网购APP，看看商品和价格，买东西则主要是货到付款，”刚刚大学毕业的黄美玲在活动现场说，她还被选中向马云提问。虽然目前越南尚无法直接使用淘宝，但仍然有很多人通过代购渠道在淘宝上购物。学生丁氏秋河就是因淘宝而认识马云的。“我会在淘宝上找自己喜欢的衣服、鞋帽和首饰。”
如今，在越南几家大型代购网站上，消费者可以通过插件将淘宝商品售价换算成越南盾，再由相关网站负责下单到物流的系列服务。现在已有商家打出“双十一”的通知。但移动支付到底如何操作、能在多大程度上改变生活，对越南来说还很陌生。
对此，马云在对话会上表示，手机已在越南较为普及，但现金支付依旧大量存在，他希望尽快推动手机支付在此发展。
与越南总理阮春福见面时，马云也大力倡导了移动支付。阮春福则对阿里巴巴进军越南表示欢迎，希望能在淘宝网上设置越南产品专区。马云还参加了2017年越南电子支付论坛，分享了电子商务和移动支付的经验。
当天对话活动现场关于马云的短视频以“相信自己，永远不晚”结束。黄美玲说，马云提到的无现金社会将是一股全球潮流，越南也要赶上。（新华社）
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