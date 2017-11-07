罕见秀武 美军3航母打击群被曝将在西太军演

美国官员11月6日透露，美军3个航母打击群几天后将在西太平洋共同演习。路透社分析称，这正值特朗普访问亚洲期间，是“一次罕见的武力展示”。
英国路透社11月7日报道称，不愿具名的4名美国官员披露了演习的消息，但并未明确指出演习的确切日期和地点。美国国防部和美军太平洋舰队拒绝对此消息发表评论。
美国海军“罗斯福号”及“尼米兹号”航空母舰打击群近日被称已进入西太平洋，加上原驻守在日本的“里根号”航母，美国现共有3艘核动力航母在亚太地区集结。
目前，美国总统特朗普目前正展开其首次亚洲行。路透报道称，目前还没有看到特朗普有任何访问航母的计划。
美国《海军时报》网站10月25日曾报道称，美国海军已将3个航母战斗群置于第七舰队责任水域，尽管美国官方试图淡化此事，称这“并不罕见”，但美国媒体将其与美朝关系以及特朗普即将进行的亚洲之行联系起来。
《海军时报》网站的报道称，海军现在有3艘航空母舰及其所辖的飞机和舰艇部署到第七舰队责任水域。美海军官员表示，3艘航母处于第七舰队指挥之下，该项行动是定期轮换部署计划的一部分。
美海军声明称，撤出和进入的航母战斗群存在一定时间重叠并不罕见，因为一个开始部署，而另一个结束任务，两者不能有空隙。报道称，“尼米兹”号和“罗斯福”号航母已于本周进入第七舰队责任水域。美海军关于两艘航母抵达的声明称，两艘航母及其战斗群是按照计划进行港口访问并进行其他行动的，这也暗示，这两艘航母不会立即离开该海域。（多维新闻）
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