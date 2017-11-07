研究称维生素D有助烧伤愈合

一项新研究表明，维生素D补充剂有助于烧伤伤口加速愈合并可防止留疤。
当皮肤接触阳光时，人体内会自然生成维生素D。据信这种维生素有助于烧伤愈合。
此前的研究表明，维生素D补充剂有助于减轻皮肤晒伤后的炎症、发红和肿胀，这可能正是人体会生成这种物质的原因之一。
现在，英国伯明翰大学开展新研究后发现，维生素D可能也有助于应对其他类型的烧伤。
研究人员对38名严重烧伤患者进行了为期一年的观察，记录了他们体内维生素D的水平。
科学家发现，体内维生素水平最高的患者伤口愈合得更好，且并发症和疤痕都更少。
这项研究首次探究了维生索D在烧伤康复过程中发挥的作用。其结果表明，为重度和轻度烧伤患者提供维生素D补充剂可能是一种能促愈合的既简单又经济的疗法。
伯明翰大学炎症与衰老研究所的珍妮特•洛德教授说：“体内维生素D水平较低与烧伤患者病情恶化存在关联，所谓的病情恶化包括致命的感染、死亡以及伤口愈合迟缓。”
洛德说：“体内维生素D水平较低也和更严重的疤痕相关，但临床医生通常会忽视维生素D水平。重度烧伤会严重降低体内维生素D水平，而重新补充它或许是改善烧伤患者病情的一种简单、安全且经济的方法。”严重烧伤患者有很高的感染风险，而感染可能导致致命的脓毒症。
众所周知，维生素D具有抗菌作用，可抵御感染，因而对烧伤患者的伤口愈合有帮助。
洛德教授及其团队目前专注于研究为什么一个人被烧伤后其体内的维生素D会立即快速流失，科学家希望将来能防止这一现象发生。
患者体内维生素D的减少幅度与烧伤的严重程度没有关联，因此即使烧伤程度较轻，维生素D水平也会下降。这说明服用维生素D补充剂同样对普通灼伤患者有好处。
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