中国第3艘航母或使用电磁弹射 国防技术再获新进展

俄媒称，根据中国媒体最近的一些报道，上海江南造船厂建造的中国第三艘航母的最终轮廓终于确定。俄罗斯军事专家瓦西里·卡申指出，为其安装电磁弹射器表明中国在国防技术领域再获新进展。
据俄罗斯卫星网11月7日报道，中国为自己未来的核动力航母研制的国产电磁弹射器的工作进展顺利。但是还不能把它安装在新航母上，因为飞机起飞时，这种弹射器需要大量电能，而非核动力装置无法提供。
报道称，同时还有另一项目，对中国军舰建造具有重大意义。这就是为大型水面舰艇建造综合电力推进系统（IEP）的工作。舰艇上的这种系统的主要动力装置并不直接与螺旋桨相联。它产生的电能可以储蓄起来，并供舰艇各系统所用，包括转动螺旋桨的电动机以及各种电子系统等。
报道称，IEP的结构复杂，需要长期而细致的调试和测试。
但报道表示，就中国第三艘航母而言，这种技术会与另一创新技术——电磁弹射器同时使用。虽然从美国军舰的经验来看，使用电磁弹射器也不是很容易的一件事。但据中国海军专家尹卓称，已经利用歼-15战斗机在地面进行过数百次的电磁弹射器实验。这可能在告诉人们，中国将很快掌握这种技术。
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