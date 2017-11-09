BBC盘点好莱坞历史上惊世骇俗的性丑闻

英媒称，卡森伯格是影坛重量级人物，上世纪80到90年代曾执掌怀特·迪斯尼制片厂长达10年之久。日前，卡森伯格在评论哈维·韦恩斯坦性丑闻时说，好莱坞里有“一群狼”。
据英国广播公司网站11月3日报道，近来，许多好莱坞大腕受到性侵、骚扰指控，其中包括凯文·史佩西、达斯汀·霍夫曼这样的老牌明星，回顾历史，好莱坞经常爆出惊世骇俗的性丑闻。
“老爸”（比尔·科斯比）
2015年，曾被粉丝称为“美国老爸”的喜剧明星比尔·科斯比（Bill Cosby）被控性侵，多达数十名女性指责科斯比曾非礼、性侵她们，甚至有些案例发生在上世纪60年代。但由于多数案件已经过了法律追溯期，最后上了法庭的只有一起：2017年6月，安德瑞·康斯坦指控科斯比2014年在他家中给她服药然后性侵她，科斯比出庭受审，但陪审团没有达成定论。律师说，科斯比和安德瑞已经有过多次浪漫会晤，她抱怨失眠、他才给她吃了药，但性关系是两厢情愿的。
科斯比的职业生涯因性丑闻受到严重打击，近年很少在公开场合露面，但他仍是美国电影艺术与科学学会（AMPAS）成员。
“肥仔”（罗斯科·阿巴寇）
追溯过去，好莱坞第一起重大性丑闻开始于1921年的一场派对，主角是曾与卓别林同台且有史以来第一个片酬百万美元的明星绰号“肥仔”的罗斯科·阿巴寇（Roscoe Arbuckle）和一位出道不久、名不见经传的女演员弗吉尼亚·拉帕。
派对后，他们两人进了一家酒店的客房，几分钟后，人们听到房中传出弗吉尼亚的尖叫。其他客人冲进去，发现她在极度痛苦中挣扎，说“这是他干的”，几天后，弗吉尼亚死于膀胱破裂。
弗吉尼亚的朋友说，“肥仔”强奸弗吉尼亚并过失杀人。“肥仔”被控杀人罪，案件审了三次，但最后陪审团作出无罪判决。但公众好像已经给“肥仔”定了罪，自那以后，他在公众场合经常被起哄。
情圣（埃罗·福林）
现在好莱坞哪一位男星的亮度能比得上埃罗·福林（Errol Flynn）呢？他曾被称为“有史以来最英俊的男人”，以至于英语中有这样一句俗语：in like Flynn，引申义为是轻松、迅速达到目的。
据说福林自己也曾经说过，他喜欢年久的威士忌和年轻的女人。银幕上他是无人能敌的剑客，现实中，他喜欢喝酒、打架、睡女人。
1943年，福林被控和两名未成年少女贝迪·汉森和佩姬·萨特勒发生性关系，受害人当时都只有17岁。福林被逮捕时这样形容贝迪：我懵了，搞不懂，我几乎没碰过她们。
福林的律师说，贝迪和佩姬和已婚男人有性关系、非法堕过胎，由9名女性、3名男性组成的陪审团判福林无罪。但是原告之一佩姬说，“我就知道这些女人会判他无罪，她们就坐在那儿、充满爱慕地盯着他看。”
名导（罗曼·波兰斯基）
这段丑闻始于40年前，直到现在还没结束。1977年，大导演罗曼·波兰斯基（Roman Polanski）被控在影星尼科尔森的好莱坞豪宅中和一位年仅13岁的女孩萨曼莎·盖利发生性关系。受害人说，她没有同意，但是他“根本不听”。
波兰斯基在洛杉矶被逮捕，被控与未成年人非法性交。他入狱42天、接受心理检查，但是保释出狱后获准旅行。
不料宣判之前波兰斯基出逃，先是来英国，然后去了自己在法国的家。波兰斯基在欧洲继续拍片，并且于2003年因《钢琴家》一片获得奥斯卡大奖。自此以后，法律纠缠持续不断，因为当年对他的指控并没有撤销。2009年，波兰斯基曾被软禁在瑞士。
如今，萨曼莎本人提出，“为了我自身考虑”，不要再追究此案了。而波兰斯基年逾八旬，一直没有回美国。
传奇（伍迪·艾伦）
伍迪·艾伦（Woody Allen）是好莱坞传奇常青树，在他60多年的职业生涯中，做过导演、作家、还演过戏，获得过四尊奥斯卡小金人，但围绕伍迪·艾伦也是指控不断。
1992年，伍迪·艾伦和女友米娅·法罗分手，和米娅的养女宋宜发生恋情。伍迪·艾伦还曾被指猥亵他的养女迪伦·法罗，事发时迪伦年仅7岁。
伍迪·艾伦否认指称，一组心理医师认定迪伦没有受过性侵。法官形容伍迪·艾伦的行为“严重不妥当”，检控官说“或许有理由”提出控罪，但是为了保护涉案小女孩不提出控罪。
这个故事从没彻底平息。2014年，迪伦在《纽约时报》发表公开信披露伍迪·艾伦性侵细节，并写道：他保证说带我去巴黎，我会成为他电影中的明星。但伍迪·艾伦继续否认指控：“我当然没有猥亵过迪伦。”
影帝（卡西·阿弗莱克）
卡西·阿弗莱克（Casey Affleck）因在《海边的曼彻斯特》一片中表演出色，赢得奥斯卡影帝称号，但2010年两名女子曾对阿弗莱克提出性骚扰指控。
制作人怀特指控还说，自己拒绝和阿弗莱克去酒店开房，因此阿弗莱克拒绝付她工资。放映师格卡说，她睡觉的时候阿弗莱克爬到她床上，对她的性骚扰是“惯例”。
阿弗莱克的律师说，这些指控是不真实的，两位女子都是想从阿弗莱克身上捞一笔。最后双方庭外协商和解。
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