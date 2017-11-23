科技股上涨推动全球主要股指屡创新高

全球科技公司的股票今年涨幅超过其他类股，超出幅度达到互联网时代顶峰以来最大，少数几家巨头企业的股价走势主导着全球市场的表现。
这种情况在周二再次出现，纳斯达克综合指数周二上涨1.06%，今年第67次创下收盘纪录，频次达到历年之最。
苹果公司(Apple Inc., AAPL)股价上涨1.9%，国际商业机器公司(International Business Machines Corp., IBM)上涨1%。微软(Microsoft Co., MSFT)也上涨1.4%，这三家科技巨头均处在周二对道琼斯指数涨幅贡献最大的公司之列。
科技股上涨提振了整体市场。标准普尔500指数与道琼斯指数此前两周出现罕见的连续跌势，不过周二收于纪录高点，实现反弹。欧洲和亚洲蓝筹股指数也收涨。
科技股上涨已是全球现象。中国互联网公司腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)周二收盘涨2.4%，盘中市值一度达到约5,300亿美元左右，超过Facebook Inc. (FB)的5,280亿美元。腾讯市值在周一首次达到5,000亿美元。
2017年，仅仅八家科技公司——Facebook、苹果、亚马逊(Amazon.com Inc., AMZN)、Netflix Inc. (NFLX)、Alphabet Inc. (GOOG)、百度(Baidu Inc., BIDU)、阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)以及腾讯——的市值就增加了1.4万亿美元，大致相当于西班牙和葡萄牙年度国内生产总值(GDP)之和。
科技巨头拥有强大的用户网络、庞大的现金储备，而且能够获得消费者数据，这促使许多投资者预计强者只会变得更强。
Eaton Vance全球股票部门主管Christopher Dyer说，企业需要达到足够大的规模才能支持继续创新。他说，虽然也有例外，但中国和美国将自然而然地成为科技领域的投资目的地，吸引到更多的美元投资。
科技股支撑美国股市、亚洲部分地区股市创下纪录新高，而科技股权重不那么高的欧洲、加拿大和澳大利亚股市则没有搭上这趟顺风车。
摩根士丹利(Morgan Stanley)称，MSCI欧洲指数的表现落后于全球股市，85%左右的因素可以归结于科技股在欧洲股指中的权重较小以及欧洲科技股的表现相对疲软。
Newton Investment Management全球股票投资组合经理Paul Markham称，毫无疑问，拥有高科技上市公司的市场将成为今年的翘楚。他表示，此轮涨势涉及面较窄的特征固然是个令人担忧的问题，但这些都是具有较强现金流产生能力的公司，被视为新经济的基石。Markham已投资了多家科技巨头。
全球科技股今年已上涨42%，涨幅约为MSCI AC全球指数的两倍。摩根士丹利的分析显示，2017年迄今，科技类股涨幅比排名第二的材料类股高出21个百分点，为1999年以来最大的领先幅度。
一些分析人士称，一旦投资者对科技股的热情消退或监管措施对这些公司的发展造成阻碍，科技股的主导地位可能令涨势领先的市场面临风险。
不过绝大多数人认为不会很快出现这种情况，因为科技巨头还在继续实现利润，意味着科技股有可能继续成为今后几年全球股市表现出众的股票。
三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)、腾讯、阿里巴巴和台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSM, 简称﹕台积电)合计占MSCI新兴市场指数的权重为17%，甚至超过Facebook、苹果、Netflix Inc. (NFLX)、亚马逊和Alphabet占标准普尔500指数的权重。据标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)，这些公司在标普指数中所占权重为11%左右。
MSCI欧洲指数科技股权重不到5%，MSCI美国指数和MSCI全球指数科技股权重则分别占25%和17%。
科技股大涨并非今年全球股市上涨的唯一因素。全球经济增速都在提高，提振了世界各地公司的利润，同时由于投资者继续追求收益，除股票之外的投资选择并不多。今年表现突出的科技股也存在风险，包括监管有可能加强，或投资者乾脆退出已经长期上涨的类股。
但一些分析人士认为，不应该拿如今的市况和互联网泡沫时期作比较。美国科技类股目前的估值比那时低很多。根据FactSet的数据，2000年初时标准普尔500指数科技类股的预期市盈率为52倍，当前只有19倍，现时标普500指数的整体预期市盈率水平为18倍。
今年第三季度，标普500指数科技公司业绩超预期的幅度在各板块中居首，其21%的利润增速比除能源板块外排名第二的板块高出近一倍。
不少市场人士认为科技类股本轮大涨未完待续。根据基金追踪机构EPFR Global的数据，科技板块的单周资金流入规模在本月早些时候刷新纪录，美国和中国的科技基金尤其受追捧。
联博(AllianceBernstein)股票部门负责人Mark Phelps称，回望1999年，科技公司当时估值非常高，但尚未创造大量利润。然而，现在这些公司不仅利润节节攀升，掌握的数据也更多，而且处理能力更强，提供给用户的产品也非常好。（华尔街日报）
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