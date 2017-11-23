中国医疗初创企业表现抢眼

根据英国《柳叶刀》周刊上的一份报告，世界各国现在在医疗保健上的花费接近8万亿美元。美国西雅图的卫生：统计评估研究所、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院和世界银行集团的专家称，到2040年，该数字将增加一倍多，达到18万亿美元。
这笔花费的巨大规模将以我们无法预测的方式对公民和政府构成挑战。但面对这项挑战，有一个国家似乎正在进行比大多数国家更好的准备，它就是中国。
我在周末花了大量时间研究一些中国初创公司，它们正在参加一次创新竞赛，这次竞赛由《财富》杂志主办，将于下个月在广洲的《财富》国际科技头脑风暴大会上正式举行。
超过五分之一的企业专注于在医疗保健领域解决一个问题或是满足一项尚未得到满足的需求。这些公司的创造力令人惊叹。
这些的科学家创始人提出了非常具有创造性的解决方案，用以预防一些常见手术中的感染，解决对靶向药的耐药性，改进细胞疗法，帮助视障人士“看到”其他人的样貌并更好了解环境，获得肺部等器官内难以看到位置的图像，改进遗传风险分析，以及加快医院的后勤运作。
这些聪明的初创公司正在研发新激光、新材料、新诊断方法以及提高效率和节约成本的新策略。
同样显而易见的是，在中国，创意从概念到市场的时间明显比在世界其他地方要短，至少看起是这样。创新在那里以超高速进行，这在很大程度上是因为中国政府中力量投资于机器人技术和人工智能等正在发展的本土技术行业。
作为长期以来的全球领导者，美国毫无争议的科技实力在未来二三十年中可能会受到威胁，这在华盛顿某些地方已经敲响警钟。
再过二十年左右，医疗卫生行业可能成为一个18万亿美元的市场。从我对该行业中国创新者的初步了解来判断，这是竞争显然正在升温的一个领域。
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