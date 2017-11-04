中国证监会和新加坡金管局将继续加强资本市场监管合作

新加坡金管局3日发布公告称，中国证监会和新加坡金管局于10月31日在新加坡召开了第二届监管圆桌会议，双方表示将在资本市场监管合作和促进双方资本市场发展等方面继续加强合作。
本次圆桌会议由中国证监会副主席方星海和新加坡金管局副董事经理王宗智共同主持。会议期间，双方就衍生品市场监管发展、双方基金经理监管框架和加强衍生品信息共享等问题进行了讨论。
此外，双方还就共同促进资本市场发展进行了讨论，表示将支持合格中国公司在新加坡上市并将探索集合投资计划互认，同时，双方表示将开展人员交流项目。
中国与新加坡在资本市场监管发展领域合作由来已久。早在1995年，中国证监会就与新加坡金管局签署了《关于证券和期货活动的相关合作与信息互换的备忘录》。2013年，中国证监会和新加坡交易所共同搭建中国企业直接上市框架，进一步鼓励中国企业赴新加坡上市。
2015年11月，中新双方共同发表《中华人民共和国和新加坡共和国关于建立与时俱进的全方位合作伙伴关系联合声明》，商定开展证券期货监管机构间定期高层对话，共同探讨监管合作、产品开发、强化两国资本市场合作的共识。
首届中国证监会和新加坡金管局的监管圆桌会议于2016年4月在重庆召开。（新华社）
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