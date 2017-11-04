阿里巴巴在马来西亚启用eWTP

阿里巴巴集团董事局主席马云3日在马来西亚雪邦宣布启动世界电子贸易平台（eWTP），马来西亚总理纳吉布出席了这一启动仪式。
马云在启动仪式上表示，创建世界电子贸易平台的目的是让中小企业和年轻人可以在全球范围内买卖货物、获得融资、完成支付及发送。他表示，希望通过这个平台为中小企业和年轻人带来更多机会。分析人士认为，这标志着马云倡导的为中小企业在全球贸易中创造便利的设想正逐步变为现实。
在当天的启动仪式上，阿里巴巴还宣布集团旗下的物流企业菜鸟网络与马来西亚机场控股有限公司成立一个合资公司。根据马来西亚机场控股有限公司当天提交给马来西亚股票交易所的一份报告，该合资公司将承担位于马来西亚机场航空城的区域电子商务和物流中心的开发工作，该物流中心将包含货运枢纽、分拣中心、仓储和通关等功能。
目前，由菜鸟网络和东南亚电子商务平台拉扎达（Lazada）共同推进的物流中心已经部分启用，在当天的仪式开始前，马云和纳吉布一起参观了该中心。
纳吉布表示，马来西亚希望通过与阿里巴巴合作而在区域数字经济领域获得显著发展。他表示，随着这一区域电子商务和物流中心的建成，到2025年预计将创造总共6万个新的工作机会，每年通过该中心出口的商品额预计达到380亿美元。
近年来，阿里巴巴及旗下企业不断增加在东南亚投资，蚂蚁金服已经实现在马来西亚、泰国等地落地。上周阿里云也在马来西亚开设了本地数据中心。（新华社）
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