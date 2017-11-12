英首相遭40名保守党议员“逼宫”

除非英国同意为脱欧支付巨额账单，否则欧盟谈判人员威胁要阻挠贸易谈判直至明年3月。40名国会议员已同意签署对英国首相特雷莎•梅的不信任函。
在保守党陷入混乱的又一周里，这位四面楚歌的英国首相还在其他三条战线上面临战斗。这一周里，普丽蒂•帕特尔成为第二名辞职的内阁大臣，另外两名内阁大臣——达米安•格林和鲍里斯•约翰逊——也面临下台的压力。梅现在面临“成败在此一举”的一个月。
欧洲资深政治家和官员们警告说，脱欧谈判正在进入“危机模式”，因为正如此前预计的那样，初步协议可能无法在12月达成，或许要推迟到明年3月。有爆料说，40名保守党议员已经加入反对梅的阵营，希望她辞职。这一人数离正式发动党魁选举的门槛还差8票。
脱欧议案周二将返回下议院，预计工党将加入保守党的反对派阵营，使政府面临一系列败局。
就在周日，工党领袖杰里米•科尔宾向首相发出最后通牒，告诉她“要么管好国家，要么下台”，因为“每一个迹象都表明她虽然在任，但并不当权”。
在写给《星期曰泰晤士报》的文章中，科尔宾指责梅太软弱，无法兑现脱欧承诺，还说围绕着梅政府所发生的混乱有可能在谈判中“大大削弱英国的筹码”。
私底下，一些保守党议员和内阁大臣赞同科尔宾的观点，担心梅在脱欧过程中成为一个累赘。他们正在讨论该党是否需要—个在野期，以便彻底改造党派。
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