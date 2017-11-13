11国部长达成框架协议 日本牵头推动无美国版TPP

日本共同社11月10日报道称，留在《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的11个签约国的部长们10日达成原则协议，在美国退出的情况下继续实施这项自由贸易协定。
经过自周三开始的在越南中部城市岘港召开亚太经合组织论坛期间举行的数轮部长级会议之后，日本负责TPP谈判的经济再生担当大臣茂木敏充表示：“这是一项高标准的、平衡的协议。”
他告诉记者：“协议具有重大意义，有助于经济增长势头强劲的亚太地区建立自由公平的新规则。”
他还说，具体协议内容要等到周五参加亚太经合组织论坛的11国领导人批准之后才能宣布。
为了达成协议，部长们摒弃分歧，不再纠缠协定关于暂停实施以待华盛顿可能重返协定的条款。
他们未修改2016年2月现有11国与美国共同签署的原协定，寄希望于华盛顿有朝一日回心转意。
TPP现有的11国是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。加上美国，这项环太平洋贸易协定大约涵盖全球经济总量的40%。
继美国总统唐纳德·特朗普今年1月宣布美国退出这个自由贸易协定后，剩下的TPP成员中最大的经济体日本就担当起挽救协定的领导角色。特朗普认为，如果美国加入这个多边自贸协定，美国人将失去就业岗位，所以他更愿意达成双边贸易协议。
考虑到这项环太平洋协定是特朗普的前任贝拉克·奥巴马的亚太地区战略再平衡政策的里程碑，在中国崛起的背景下，它不仅具有经济意义，而且具有安全方面的意义，因此美国退出协定令其他11个成员国备感震惊。
虽然特朗普在此前访问东京期间再次拒绝了重返TPP的建议，但茂木敏充说“日本会坚持不懈地向美国解释它重返协定的重要意义”。
在今天的部长级会议上，日本起草的协议草案是会议讨论的基本内容，讨论的重点是需要政治决策的敏感问题。
部分国家仍然小心谨慎。据路透社报道，加拿大总理贾斯廷·特鲁多昨天告诉记者：“加拿大不会贸然签署并非最符合加拿大和加拿大人利益的协议。”
墨西哥和加拿大提出暂停涉及知识产权的条款，而越南则要求重新评估削减或取消服装产品关税的规定。服装是越南的主要出口产品。
新西兰政府更迭也引发担忧：它可能重新评审上届政府强烈支持TPP的立场。
另据《日本经济新闻》网站11月10日报道称，TPP的11个成员国9日就缔结不包括美国的新协定达成一致。经过谈判，11国在美国退出前汇总的原版TPP规则中，冻结部分条目，但保留废除关税的约定。美国退出后，TPP的经济规模大幅缩小，不过亚太地区仍将诞生作为新交易轴心的首个大型贸易协定。
据谈判人员介绍，在TPP的约500条规则中，11个成员国一致同意冻结的约为10～20条。
随着美国的退出，与2015年10月达成框架协议的TPP原版规则相比，“TPP11”的规模在名义国内生产总值（GDP）上缩小至原来的三分之一，人口和贸易总额则大约缩小一半。即便如此，仅这11个国家依然占世界名义GDP的13%、人口的7%和贸易总额的15%。
2017年1月，随着美国政府宣布退出TPP，对各国来说最大的吸引力“美国市场开放”成为泡影，TPP开始瓦解。
不过，日本担心亚洲的贸易权益之争会成为美国与中国的权力游戏，为保留多边框架，开始努力促成TPP在11国之间复活。
日本今后打算将TPP定位为日中韩等参加的东亚《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等其他自由化谈判的“范本”，促成高质量的贸易协定。
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