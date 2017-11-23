顺丰3.23亿元拍得两架波音747 港媒：全球网拍首例

港媒称，21日，两架波音747-400型货机在阿里巴巴旗下的在线购物平台淘宝网上以3.23亿元人民币的总价出售，这是中国境内首次通过在线拍卖出售这种飞机，在全球范围的网上拍卖中大概也是首创。
据香港《南华早报》网站11月21日报道，深圳市中级人民法院在2013年翡翠国际货运航空有限责任公司申请破产后将其三架飞机查封。中国最大的民营快递公司顺丰速运此次从该法院购买了其中的两架。
报道称，这两架飞机的起拍价分别为1.34亿元和1.35亿元，在拍卖过程中吸引了两家竞购者。两架飞机最终以1.61亿元和1.62亿元的价格成交，比起拍价高出20%。
深圳市中级人民法院从2015年就开始为这三架飞机寻觅买家，最初的开价总额为13.22亿元。此前的六次线下拍卖均流拍。
今年9月，法院把它们放到淘宝的拍卖平台，起拍价总计3.92亿元，比最初的价格降低了70%。
波音747的需求正在减退。美国达美航空公司和联合航空公司计划在今年年底前淘汰剩下的747宽体客机。
不过波音公司最近提高了对未来20年中国内地飞机需求量的预测，预计其总需求量为7240架，价值接近1.1万亿美元。
报道称，顺丰是中国最大物流服务商之一，它今年早些时候曾表示将斥资27亿元购买飞机和招聘飞行员。
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