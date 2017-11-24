美政界瞄准对华贸易再挥大棒

美国总统特朗普在本月早些时候访问亚洲前后的讲话中声称，各国需要接受彼此独—无二的特征，以确保世界伟大文明的繁荣发展。
这种和谐发展的信号可能抵消了特朗普在亚洲之行中对多边贸易和投资提出严厉批评所引发的不和。但提到文明，华盛顿似乎指向了冲突，而非合作与互相尊重。
贸易官员和分析人士说，随着议员们纷纷要求对中国在美投资进行更严格的审查，特朗普政府针对中国发起了多项调查，这些调查可能会破坏中美之间密切的经济和文化联系，而这些联系为亚太地区数十年来的繁荣发展提供了支撑。
“华盛顿共识”一度认为，进一步加强与中国的经济融合会鼓励北京开放市场，为外国公司提供更多的机会。但现在这种共识发生了改变。今天华盛顿的许多政策制定者认为，在跟中国打交道的时候，胡萝卜并没有什么用处。共和党人和民主党人现在纷纷挥起大棒。
美国国防部出台了一份长达49页的报告，题为《中国技术转让战略：中国在新兴技术领域的投资如何使其成为接近美国创新瑰宝的战略竞争者》。
这份报告的出炉使那些敦促美国政府改变对外国投资审查方式的声音变得更为迫切。报告提到了政府高层对中国的担忧，甚至认为存在发生文明冲突的可能性。
参议院多数党党鞭约翰•科宁和民主党参议员黛安娜•范斯坦联合起草的《外国投资风险评估现代化法案》在国会得到了广泛支持。如果该法案获得通过，它将扩大外国在美投资委员会监管的外国投资审查程序。
有分析称，这一法案中的新规定将“产生让许多中方收购行为面临强制性审查的实际效果”。
虽然外国在美投资委员会旨在阻止美方向对手转让先进的“双重用途”技术——即那些可用于军事用途的技术，不过议员们呼吁也要审查那些能让中国公司控制大量个人信息数据的交易。
其他对美中双边经济关系造成威胁的因素包括：根据美国《1974年贸易法》中的301条款对中国发起的一项调查。调查的对象是中方迫使在华运营的美国公司将技术和知识产权转让给本地商业伙伴的规定。
美中贸易全国委员会商业咨询服务主管安娜•阿什顿说：“一个悬而未决的问题是：在调查结束后，如果有不利的发现，那么我们的政府将如何来处理这些调查结果，是通过磋商来解决问题，还是通过世贸组织机制来解决争端，或者说对中国采取像制裁一类的单边行动。”
她说：“如果政府打算采取单边行动，那么我们就有可能违背我们的国际责任。我们也许会启动一场贸易战。”
谈到报复，中国有许多选项可用。分析人士预计北京将使用这些报复手段。华盛顿的“中国通”当中，并不是所有人都认为在对华贸易问题上加大行动力度符合美国的利益。
上世纪90年代初在老布什和克林顿政府时期出任美国驻华大使的芮效俭表示：“在如何处理这些(双边贸易摩擦)问题上，特朗普政府内部仍存在尚未解决的分歧。”
他还表示：“如果我们单方面对中国采取行动，那么中国也将采取单方面行动来对我们进行报复。净收益在哪里？谁又从中获益？
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