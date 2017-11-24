中梵将首度举行同步艺术展 开辟民间交流新渠道

外媒称，梵蒂冈和中国计划举行首次双向同步艺术展。在寻求改善数十年来外交疏远的努力陷入停滞之际，两国正在努力推动软外交。
据美联社11月21日报道，此次艺术展将于明年3月在北京故宫和梵蒂冈博物馆同步展出。故宫将展出梵蒂冈收藏的40件艺术品，包括中国的青铜器、陶器、景泰蓝和绘画作品等，梵蒂冈博物馆将展出来自中国的40件艺术品。
中国文化产业投资基金秘书长朱建成说，希望此次艺术交流能增进友谊，建立互信，“有利于推动中梵两国邦交正常化”。
朱建成说，中梵双向同步艺术展将“开启新时代中梵民间文化交流的新篇章”。
报道称，来自梵蒂冈的艺术品将首先在北京展出，然后在西安和上海等4个城市展出。
中国文化产业投资基金由中银投资、中国财政部和中国国际电视总公司等联合发起。
尽管教皇方济各及其前任本笃十六世都将梵蒂冈与中国邦交正常化作为优先事项，但由于梵蒂冈坚持应由教皇任命主教，两国关系一直处于紧张状态。中国认为，梵蒂冈这一立场是对中国主权的侵犯。
但梵蒂冈博物馆馆长芭芭拉·亚塔说，美和艺术是“绝佳的”对话渠道。
另据路透社11月21日报道，有关官员21日说，梵蒂冈与中国将通过“艺术外交”来修复经常趋于紧张的双边关系。
两国相关机构负责人在新闻发布会上说，明年3月，40件来自梵蒂冈的艺术品将在北京故宫展出，40件来自中国的艺术品将在梵蒂冈博物馆展出。
中国文化产业投资基金秘书长朱建成说：“这将是一次跨国界、跨时空、跨文明的文化互动。”
他说：“这将进一步增进中梵两国之间的友谊，有利于推动中梵两国邦交正常化。”
报道称，过去几十年来，梵蒂冈与中国的关系一直紧张。
梵蒂冈博物馆馆长芭芭拉·亚塔说：“没有恐惧和障碍，美和艺术是真正的对话渠道。这是‘艺术外交’成功的关键。”
亚塔说，40件艺术品中，专家将挑选30多件来自中国的艺术品，以供在中国展出。亚塔说：“在某种意义上，这些展品将踏上回家之旅。”其他展品将是体现西欧基督教艺术的绘画作品，目前仍未选定。
将在梵蒂冈展出的40件中国艺术品包括，中国当代艺术家张焰的绘画作品，以及由国家收藏的、代表不同历史时期的艺术品。
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