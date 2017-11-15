美日印澳四方机制令中国警惕

中国今天未对首次印美曰澳四方会谈作出直接回应，而是质疑将其排除在该集团之外的做法。
中国还表示，希望“印太”的新概念不针对中国。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上说：“有关设想和主张还应该是开放、包容的，应该有利于促进各方合作共赢，避免政治化和排他性安排。”
耿爽是在回答一系列有关“印太战略”和印美曰澳12日在马尼拉举行四方会谈的问题时作出上述表态的。
在被问及“针对第三方搞排他性”是否是指中国时，耿爽说，中方乐见有关国家之间发展友好合作关系。
耿爽说：“希望这种关系不针对第三方，有利于促进地区和平、稳定与繁荣。对任何新的倡议和主张，中方的这一原则和政策都适用。”
【香港《南华早报》网站11月13曰报道】题：中国在美、曰、印、澳四国官员东盟会议期间单独会晤后对“四国集团”保持警惕
北京周一对美国及其3个地区盟友组建联盟提出警告，这几个国家首次在马尼拉举行四方会议，意味着这些国家组建对抗中国战略扩张的集团的可能性增加。
这是10年前日本提出四方联盟的概念后，这几个国家首次举行会议。观察人士说，这次会议再次反映出中国的邻国对中国的地区野心存在深深的疑虑和不安，也反映出北京和华盛顿在该地区的竞争日趋激烈。
目前，美国似乎正在转移战略焦点，美国总统唐纳德•特朗普在首次亚洲之行期间以“印太”称呼该地区。这一称呼说明华盛顿将把对亚太的外交和安全承诺扩大到更多地区，并强调在面对更强势的中国时印度的重要性。
由四个“志趣相投”的民主国家组建四方安全机制的提议是曰本首相安倍晋三于2007年首次提出的，但出于对与中国关系的担忧，印度和澳大利亚起初对加入该联盟感到犹豫。
然而，在北京的“一带一路”倡议看似将挑战美国领导的世界秩序，中国在南海也越来越强硬之后，这两个国家改变了主意。今年早些时候的中印边境对峙，更坚定了新德里的决心。
在东盟峰会前一天举行的会议上，四国同意为建设“自由、开放、繁荣和包容的印太地区”合作。
但四方会议没有发表联合声明，美国官员也否认此举旨在遏制中国。
分析人士说，鉴于特朗普似乎非常希望把印太概念作为他的亚洲战略的基石，并且为了制衡中国，努力加强与包括印度和越南在内的盟友和伙伴的关系，四方会议不会是一个巧合。
中国社科院东南亚问题专家杜继峰说：“尽管它们为了避免引起北京的抗议，没有直接提到中国，但这几个国家都非常担心中国的崛起，这是一个公开的秘密，它们也一直在背后为这一机制努力。”
杜继峰还说，北京应当对这样的安全联盟保持警惕，越南等一些小国也有可能加入该联盟，从而改变远期的地缘政治前景。但也提醒说，不应对尚未成熟的四方机制反应过度。
英国伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾锐生说，印度、澳大利亚和日本都有理由对四方机制有所期待，尤其考虑到特朗普领导的美国正在衰落。
他说：“中国的邻国都将避循‘中国人的方法’，即对中国‘听其言、观其行’。除非北京能以实际行动证明，它的邻国没有什么可担心的，否则，它们是不会放心的。”
然而，一位不具名的菲律宾外交官对四方机制对东盟的影响表示怀疑。
这位外交官说：“这些国家在南海都没有利益……(如果)你不在那里，那就不是你的地盘。”
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