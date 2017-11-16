英首相斥责俄黑客干预选举

英国首相特蕾莎·梅日前对俄罗斯提出了迄今为止最严厉的批评，指责莫斯科干预选举并进行网络间谍活动。
梅首相在伦敦金融城市长巡游宴会上说，普京的政府正在试图“破坏自由社会的稳定”。
梅首相说，他们“编造虚假的故事”，在“西方播下冲突的种子”。但是，她补充道，虽然英国不想与俄罗斯“永久对立”，但英国将保护自己的利益。
梅首相的评论和美国总统特朗普的表态形成了鲜明的对比。特朗普上周说，他相信普京对俄曾干预美国大选这一传闻的否认。
英国外交大臣鲍里斯·约翰逊定于下月访问俄罗斯。在伦敦市长官邸的一场重要的外交政策演讲中，梅对普京发出了“非常简单的信息”，她说普京必须选择一条与近年来俄罗斯兼并克里米亚、煽动乌克兰冲突和对欧洲各国政府发动网络袭击“不同的道路”。
她指出，俄罗斯可以成为西方的珍贵伙伴，但必须“遵守规则”。梅说：“俄罗斯一再侵犯多个欧洲国家的国内领空，并且持续发起网络袭击和扰乱活动。”
【俄罗斯卫星通讯社伦敦11月14日电】英国首相梅称，伦敦希望与俄罗斯保持富有成效的关系，而不是回到冷战和对抗。
梅在有关外交政策的年度讲话中严厉批评了俄罗斯，实际上她正是从这个话题开始了讲话。
梅表示：“但这不是我们希望的与俄罗斯的关系。我们不希望回到冷战或者处于持续对抗的状态。我们应警惕，但也要相互协作，这就是为什么英国外交大臣将访问莫斯科。”
她补充称：“还有一条途径。我们中的许多人都满怀希望地看着后苏联时代的俄罗斯，我们知道，一个强大繁荣、按照规则发挥作用的俄罗斯符合英国、欧洲和世界的利益。”
【美国有线电视新闻网网站11月13曰报道】西班牙政府称，有情报显示俄罗斯团体利用社交媒体散布有关加泰罗尼亚独立公投的“假消息”。
两位大臣今天在布鲁塞尔表示，意图破坏西班牙稳定的“宣传运动”源自俄罗斯和委内瑞拉境内。当有人问，西班牙政府是否已经确认对此次地区公投的干预来自俄罗斯时，西班牙外交大臣阿方索·达斯蒂斯说：“是的，我们已经确认了这一点。”
然而，国防大臣玛丽亚•多洛雷丝•德科斯佩达尔说，西班牙政府不能“断定”俄罗斯政府是不是幕后主使。
在西班牙军警与参加加泰罗尼亚10月1日独立公投的投票者发生冲突后，“欧盟官员支持加泰罗尼亚暴力”和“全球大国为欧洲战争做准备”等误导性标题在社交媒体上广泛传播。
这次公投引发了一场政治危机，导致加泰罗尼亚自治区政府解散，其领导人受到国际通缉，多名议员面临叛乱和煽动暴乱的指控。
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