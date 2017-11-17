一家4口惨遭租客灭门 ：4名朝鲜族嫌疑人落网

11月16日下午，有网友发帖称，11月15日下午，青岛市城阳仲村社区新东小区发生一起重大杀人案。一家四口被灭门。11月16日晚，城阳公安发布通告称，四名犯罪嫌疑人已抓获，案件正在办理中。
仲村社区新东小区的一位居民告诉记者，被害人一家四口住在七楼，将六楼居所租给四位租户。租户住进居所期间一个月，只交定金1000元，迟迟未交房租18000元。
被害的女房主下到六楼要房租一直没归，男房主便安排其女下楼查看。随后，女儿也未归，男房主便自行下楼，被六楼租户杀害。六楼租客在杀死房主三人后，又返回七楼杀死房主儿子，最后携家人逃逸。该居民告诉记者，在发生命案后，小区物业通知小区内的租户前往物业办公室登记身份信息。
11月16日晚，城阳公安发布通告称，11月15日城阳警方接报警，城阳区发生一起命案，仲村某小区一家四口被杀害。警方经过缜密侦查、连续奋战，于16 日 18时许，在北京昌平警方配合下，将犯罪嫌疑人李某吉、李某植、金某今、李某华（均为吉林籍，朝鲜族人）全部抓获。案件正在办理中。
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