兵来将挡！ 美媒揭秘“悄无声息”的中东反导战

据美国《大众机械》月刊网站11月16日报道称，据《防务新闻》周刊报道，两年来，装备了美制“爱国者”导弹系统的中东国家击落了100多枚弹道导弹。文章强调以沙特阿拉伯与阿联酋为一方、以也门胡塞武装反叛分子及其伊朗支持者为另一方的双方展开了导弹战，但是基本未予报道。
据美国防务合同商雷神公司——“爱国者”防空导弹系统制造商——透露，自沙特阿拉伯和阿联酋代表政府一方干预也门内战以来，中东“爱国者”导弹操作者已击落100多枚敌方弹道导弹。沙特和阿联酋干预后不久，也门武装反叛组织利用也门导弹库存和伊朗提供的导弹，开始向沙特和阿联酋的目标发射弹道导弹。2015年9月，一场毁灭性导弹袭击打死了驻扎也门某前沿基地的45名阿联酋军人。此次袭击还损毁或摧毁了几架“阿帕奇”直升机。
作为回应，沙特和阿联酋开始安装导弹防御系统，保护人口中心、经济目标以及在也门及其周边作战的部队。《防务新闻》援引华盛顿特区非营利倡导组织——“支持建立导弹防御系统联盟”的统计宣称：2015年以来实际拦截的导弹数量接近150枚。
德黑兰支持的也门反叛武装在使用苏联时代的“飞毛腿”导弹及朝鲜复制版“飞毛腿”导弹——“火星”-5型导弹。2002年，也门从朝鲜购买了20枚“火星”-5型导弹。反叛武装手上还有俄罗斯SS-21短程导弹，并在2015年9月的导弹袭击中使用了其中的一枚。
据《防务新闻》报道，胡塞武装还使用了伊朗的“布尔坎”-1和“布尔坎”-2弹道导弹。这两种导弹很可能是在“飞毛腿”导弹的朝鲜改造版基础上研制的。另一种导弹，“卡哈尔”导弹是由SA-2地对空导弹改制而来。
与此同时，沙特和阿联酋还使用了“爱国者”PAC-2 GEM-T型和“爱国者”PAC-3型地对空导弹。PAC-2型导弹是第二代“爱国者”导弹，主要是用于拦截飞机，也可以拦截导弹。PAC-3型是一种体积较小、射程较短的反导导弹，专门用于弹道导弹防御。沙特和阿联酋拦截的导弹中有90多枚是PAC-2 GEM-T击落的，剩下的显然是部署在也门前沿的“爱国者”PAC-3导弹所为。
拦截100多枚弹道导弹，这是个可观的数字，大大超过了1991年海湾战争，当时美国陆军早期型号“爱国者”导弹很难拦截伊拉克导弹。尽管如此，我们仍然缺少一些重要数据。发射了多少枚弹道导弹？拦截成功率是多少？本月早些时候对沙特首都利雅得的导弹袭击表明：针对每一枚来袭击导弹发射了四枚“爱国者”导弹。这说明战斗迄今可能已消耗了沙特和阿联酋数百枚“爱国者”导弹，而且可能还要再消耗更多导弹。
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