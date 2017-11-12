美媒称美国重建离不开中国

美国《财富》杂志网站11月15日发表得克萨斯大学LBJ公共事务学院中国公共政策中心执行主任戴维·J·法尔斯坦的一篇文章，题为《为什么美国重建不能没有中国》。
唐纳德·特朗普总统立誓要为数百万名美国蓝领工人创造新的、高薪的就业机会，主要通过仍然大体上不明确的由政府和企业注资1万亿美元建设美国基础设施的计划来实现。他承诺将设立“重建国家”的项目，由“美国工人和美国劳动力”施行。想法很不错，但有一个重大的问题——没有足够的美国资本来雇佣实现这个愿景所需的全部美国工人和美国劳动力，这些资本可能来自大家都想不到的地方：中国的私营部门。
文章称，即使美国的私营部门注入大量资金——假设运行不正常的授权体系得以大大简化——美国也不能在接下来的几年内整合出足够的资源在基础设施投资方面取得可察觉的进展，据估计基础设施投资需要4.5万亿美元。这就是中国可以发挥作用的地方。
文章称，一些人可能以安全、经济为理由怀疑中国投资的可行性，但安全障碍很容易扫除。外国在美投资委员会是主要负责审核外国在美投资的跨部门政府实体，该委员会负责管理的仅为外国投资者寻求控股（尤其是大多数控股）投资对象的情况，把中国私营部门向美国基础设施的投资设置为贷款可以抵消这方面的担忧。
但对中国的私营投资者来说，投资美国基础设施项目有商业吸引力吗？有。尽管基础设施项目确实收益不高，一般都在个位数的百分比，但这类项目和收益有理由对潜在的中国投资者具有吸引力。对这些潜在投资者来说，相比已有的投资组合，基础设施市场既多样化又稳定，除此以外，中国投资者认为这种投资有双重的最终赢利：一方面，可以帮助建立在政治上更加可持续的中美经济伙伴关系；另一方面可以转变美国对中国的看法，从抢夺就业机会的国家变成创造就业机会的国家。
而在政治方面，对这类倡议最明显的批评是：这相当于美国被中国收买。这种批评唯一的问题是，如果按照本文提出的愿景，不卖任何东西。更确切地说，中国私营部门的贷款与其他资金一起，将让美国工人和美国劳动力回到建造道路、铁路和港口的就业岗位上去，身处所有层级的人以及两党的政治领导人都将从这种安排中受益。
文章称，得克萨斯州可以说提供了最明显也是最需要互惠互利的中美基础设施投资合作机遇。飓风哈维给休斯敦和周边社区带来巨大破坏，可能需要数十年才能完全恢复，引入中国私营部门的资本来支持这个经济上非常重要的地区的恢复，可能带来多个积极结果。
第一，这可以帮助受影响地区的人们在经济和其他方面更快恢复。这对于中国来说有直接的影响，因为得克萨斯州是与中国贸易往来最多的州之一，而休斯敦是得克萨斯州（同时也是墨西哥湾）最大的港口。
第二，这会让大休斯敦地区成为更多潜在的中国投资者和中国领导人的关注焦点，有可能带来更多的商业合作，会为该地区的得克萨斯州人带来大量就业机会。
第三，像这样的友好姿态可以帮助中美关系走向对双方都有利的方向。
文章称，欢迎中国向美国基础设施大量投资将有助于达成美国总统的一项重要政策，这可以让数百万名美国蓝领工人重新回到可靠的工作岗位上，并且以符合美国法律和政策的方式深化和稳定中美关系。就业岗位必须属于美国人，但创造就业的资本却不一定非要是美国的。
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