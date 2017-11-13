美刊列韩国可能采购美武器清单：核潜艇在列

美国《防务新闻》周刊网站11月8日报道称，在美国总统特朗普访问之际，美国的重要盟友韩国计划采取各种措施增强国防能力。其中包括采购价值可达数十亿美元的武器装备。韩国可能采购攻击型核潜艇、威力更大的导弹以及监视和目标探测飞机。
韩国海军目前拥有一支本土制造的柴电潜艇部队，并且正在增加潜艇数量，目标是在2019年前达到18艘。然而，与常规动力潜艇相比，一支小规模的攻击型核潜艇部队可明显增加潜艇部队的巡逻时间。
韩国有两种获得攻击型核潜艇的途径：一种是从美国直接购买，这种可能性不大。另一种是借助美国技术援助，研制和生产由韩国设计的核潜艇，这种途径更为可能。如果韩国真的装备了核潜艇，这将意味着韩国国防态势发生重大转变。
此外，当地媒体表示了韩国对一种机载监视及目标探测平台的兴趣，该平台类似于诺思罗普-格鲁曼公司制造的E-8“联合监视与目标攻击雷达系统”，后者目前被美国空军用于对地侦察、获取目标和通信中继。
其他措施包括订购4架诺思罗普-格鲁曼公司生产的RQ-4“全球鹰”无人机，从2018年开始交付。发射5枚军用卫星，首枚卫星的发射计划于2019年进行。
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