身家950亿美元的亚马逊老板分享成功秘诀

当今世界最富有的男人分享了他成功的秘诀。亚马逊首席执行官杰夫•贝索斯接受了访谈，坦率地谈论了他显赫的名声与庞大的财富。贝索斯认为他之所以能累积起将近950亿美元身家，要归结于以下秘诀：认识合适的伴侣、不要同时干多件事情，带着“孩童般的好奇心”处理问题。
不同时干多件事情：贝索斯人生哲学里至关重要的一条是避免同时干几件事情，应当一次专注干完一件事，而不是在不同的事情中不断转换。
机智达观：从4岁到16岁，贝索斯每年夏天都在祖父一个偏僻的农场里度过，他说在那里学到了自力更生、挺过艰难岁月的宝贵品质。
认识合适的伴侣：这位亚马逊老板说，他确信结婚24载的妻子正是他要找的人，她本人足智多谋。
冒险并且永不言悔：贝索斯举的例子是，当年他在华尔街有一份财务软件设计的工作，待遇丰厚，然而他决定辞职，创办一家互联网书店，也就是后来的亚马逊。
带着“孩童般的好奇心”处理难题：我们往往认为，必须是“领域专家” 才能找到解决问题的办法。贝索斯说：“但是，不利的地方在于一旦成了领域专家，可能被这个领域的某些既定知识束缚住。”他劝人们带着孩童般的好奇心去处理事情。
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