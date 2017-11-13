拒绝网速“亚太垫底”！杜特尔特邀中国企业进驻菲电信业

在签署过一揽子军火、桥梁、道路等方面的协议后，菲律宾再次向中国发出了邀请。11月20日，外媒称，菲律宾邀请中国企业进入该国的电信市场，成为第三家电信运营商，结束令菲律宾网民积怨已久的双头垄断时代。
中国企业或成菲律宾第三家电信运营商
路透社20日报道称，菲律宾总统杜特尔特给予了中国企业特权，以成为菲律宾的第三家电信运营商。不过，目前还不清楚是哪家公司将进入菲律宾，菲政府方面正等待来自中国的申请，并表示只要中企愿意参与，菲律宾政府会在45天内作出决定。
《菲律宾星报》援引菲总统发言人罗克的话称，这一决定是在杜特尔特和来访的中国总理李克强会面后作出的。他还称，中国的电信公司已经成功地为成千上万的中国用户提供了电信服务，这足以表明中国企业有足够的资本和技术提供高效的电信服务。菲律宾也希望能够趁中菲关系回暖之际在经济方面多做文章。
美联社称，中国的电信企业在海外的“扩张”十分缓慢，不过近两年他们加大了投资力度，通常会选择在泰国、巴西、巴基斯坦这样的发展中国家持有当地电信公司的股份，而根据菲律宾的法律，菲律宾电信运营商的外资持股不能超过40%。
《菲律宾星报》报道称，为了打破垄断，菲律宾除了引入中资，还与脸书的子公司签署了海底电缆的铺设协议，这将提供相当于菲律宾当前两大电信公司总和的带宽。该合同本该在去年就签署，但由于前任菲信息和通信技术部长希望维持当前的双头垄断局面，这才被推到现在。
罗克表示：“消费者可以期待更好的电信服务，不仅是在无线通信技术，还包括网速及接入方面。”
杜特尔特警告结束菲双头垄断时代
据新加坡《海峡时报》的报道，菲律宾的平均网速排名世界第100，只有5.5Mbit/s（中国是7.6Mbit/s）低于绝大多数亚太国家，且掉线严重。《环球时报》驻菲律宾记者也深切感受到这里的通信服务价格高、速度慢，称菲律宾民众平时喜欢发短信，因为打电话费用太贵。而马云今年10月到访菲律宾顶尖学府德拉萨大学，在演讲一开始，马云就表示，菲律宾的网速“有很大的提升空间”。
为此，杜特尔特在去年警告了菲律宾国内的两大电信运营商，称如果他们不能改变现状，那就要面临新的竞争。
菲律宾此前也做过尝试。2007年，菲政府与中国中兴签署了100万美元的宽带网络建设协议，但是由于预算不足和官员的腐败，该项目最终流产。
罗克称，官僚化阻碍了菲律宾的电信业发展。在菲律宾建立一座基站需要经过25道政府的审批程序，这使得全菲基站数只有2万，而越南已经有了7万个基站。此次菲律宾引入中国的电信运营商，就是想表明菲律宾总统愿意去实施那些在他看来有利于菲律宾人民的必要事务。
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