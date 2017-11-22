新西兰女总理被特朗普“认错”

新西兰总理杰辛达•阿德恩对有报道称特朗普把她错认为加拿大总理贾斯廷•特鲁多的夫人一事可能造成“外交事件”表示担忧。
有媒体报道称，加拿大总理特鲁多在一次论坛活动上介绍阿德恩时，特朗普将这位现年37岁的新西兰总理与特鲁多的夫人搞混了。这是阿德恩自上月就任以来首次出席重大论坛活动。
据称，当时特朗普用了几分钟时间才意职到自己的错误。
但阿德恩表示对流言四处传播感到遗憾，并在记者抓住这一问题不放后刻意淡化了事件影响。
她称并不希望“造成外交事件”，并表示一些细节内容已被传得变了味。
阿德恩说，出席此次世界领导人论坛的“第三方”——她拒绝透露其名字—误认为特朗普没有认出她来。此外，她回到新西兰后还将此事告诉了朋友。
她表示自己以后在谈论其他国家领导人时会更加小心，以免说漏嘴。她对媒体说：“这事有点搞笑，但我不希望因此造成外交事件……我认为自己不应再提及此事。”
就在此事发生前，阿德恩称，在亚洲举行的一次会议上，她与特朗普有过小小的口角。阿德恩上周称，在东盟峰会的庆祝晚宴上遇到了特朗普，当时他拍着旁边一个人的肩膀，指着她说：“那个女士让她的国家不高兴了。”
她笑着对特朗普说：“你知道的，只有大约40%的人（不高兴）！”接着，特朗普又说了一遍“那个女士让她的国家不高兴了”。阿德恩于是回敬道：“我当选时可没人上街游行啊。”
这似乎指的是在特朗普出人意料地赢得选举后，很多人上街表示抗议。
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