普京称对中国发展计划很关注：中国无疑将成为全球第一

俄媒称，俄罗斯总统普京11日透露，中国国家主席习近平向他介绍了中国的发展计划，俄罗斯将进行参考。
据俄新社11月11日报道，普京在记者会上说：“是的，我们还进行了单独会晤，主席先生在会上更为详尽地介绍了中共十九大的情况，介绍了北京对自己提出的中期发展目标……对我们而言，这非常重要，因为中国是我们最大的经贸伙伴，理解这个庞大的经济体将如何前行，朝哪个方向迈进极为重要。在年均增长百分之六点多的条件下，中国无疑会在近年内坐上全球第一的位置。这是必然的。”
报道称，普京补充道：“我们必须弄清楚，应该如何不断调整自己的对华工作：我指的是欧亚经济联盟的发展计划，以及如何将它与中国的丝绸之路计划、与中国发展邻国关系的战略相对接。”
他指出：“我与习近平主席定期举行会晤，我们两国经贸关系的规模相当庞大，中国是我们最大的经贸伙伴，年贸易额超过600亿美元，这还是下跌后的数字。我们无疑会实现所希望的目标。倘若保持现有速度，在未来几年内便能达到1000亿美元……我们在核能、油气领域有很多计划……我们在太空开发方面具有极好的前景，包括外太空方面的工作……我们在直升机制造领域前景良好，我们将制造重型直升机。我们的工作方向很多，我们总是有的可谈。”
俄新社还报道称，俄罗斯总统普京表示，中俄两国在朝鲜问题上的立场完全一致，莫斯科与北京皆呼吁对话，近来从华盛顿、东京和首尔传来了令人欣慰的信号。他还宣布，莫斯科与北京都不承认朝鲜的核地位。
据报道，普京在记者会上指出：“至于外交方面，那么正如外交官们喜欢讲的，我们的立场非常相似或者一致，在很多问题上确实如此。当前的要害问题之一无疑是朝鲜。在这方面，我们的观点完全吻合。我们认为这是亟待解决的棘手问题，我们不承认朝鲜的核地位。”
他强调：“我们呼吁冲突各方缓和对抗，鼓足勇气，坐到谈判桌前。不存在其他的问题解决途径。中俄提出了相关路线图，分步列举了需要完成的一切：先是停止言语攻击、而后所有各方停止一切挑衅行为，最终坐到谈判桌前。”
报道称，普京说：“我们已经听到，近年出现了令人欣慰的信号，包括来自美国政府以及日本、韩国的，总体来说，所有各方都意识到上述解决方案的不可替代性。我们希望，未来也会如此。”
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