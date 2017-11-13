揭秘全球商业大亨如何生活：钱不是问题 障碍是想象力

英媒称，你能想象一下商业大亨们是怎样生活的吗？豪宅、跑车、游艇以及私人飞机？当然这些都必不可少，但这已经远远不足够。对他们来说，一切物质的东西都已经不是问题，唯一的障碍是想象力。
据英国广播公司网站11月9日报道，他们要拥有一个别人连想都想不到的，比如阿斯顿马丁牌的核潜艇。
报道称，富豪们现在时兴租赁，不必非要拥有自己的飞机和游艇，一切都可以租赁，只要出得起价。
换句话说，真正的有钱人物质追求已不再能满足他们，他们希望统领世界，探索宇宙。
报道称，电动汽车特斯拉的创始人，46岁的伊隆·马斯克的太空技术公司SpaceX与美国国家航空航天局（NASA）签订一笔协议探索火星。
对马斯克来说，人类所生存的地球已经不足够。
而亚马逊的创始人，世界首富杰夫·贝佐斯已经走到了更前沿。
他还在2013年购买了《华盛顿邮报》，因为他喜欢舆论的权力。当然有人说他并没有对该报的编辑有任何影响力。
报道称，人生苦短。无论你多有钱，人的生命毕竟是有限的，必有一死。
于是，谷歌的联合创始人谢尔盖·布林希望能找到延长人类生命的方法。
据报道，他已经为自己“长寿实验室”砸下了10亿美元的资金。
他所雇佣的一大批科学家正在为“解决死亡”这个问题而奋斗， 他们认为这是个“可以克服的问题”。
报道称，那些不幸在这个问题被解决前就已经去世的富人们不惜重金把自己的头颅或是全身冷冻起来，祈求将来有一天他们可以重新复活。
报道表示，据悉已经有150多人这么做了。冷冻头颅需花8万美元，全身则要20万美元。
除此之外，还要为意外的非命做好准备。
因此，一些富豪为了以防意外赶紧在新西兰的边远地区给自己买了块地，防备这种世界末日的发生。
报道称，这也导致新西兰房价和地皮猛涨，搞得新西兰总理建议出台限制措施。
报道称，但这些其实都不算什么，真正最奢华的有钱人选择把财富赠与他人，捐给慈善机构，正像比尔·盖茨和沃伦·巴菲特所作的那样。
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