印度让美国军人进入俄核潜艇：五代机合作恐受影响

俄媒称，俄罗斯怀疑印度让美国海军代表进入俄罗斯核潜艇，这艘被命名为“查克拉”号的潜艇从2011年起以长期租赁的条件装备印度海军。
据俄罗斯卫星网9月11日报道。美国战略之页网站报道指出，尽管有长期租赁协议，印度仍然让美国海军代表团进入潜艇了解核潜艇内部系统。
《生意人报》在俄罗斯国家机构工作的几个消息人士确定，印度伙伴近期确实作出几次“对俄罗斯不友好的行为”。他们称，首先，美国海军代表团参观了“维克拉玛蒂亚”号航空母舰（原“戈尔什科夫海军上将”号航空母舰），俄罗斯官员被迫提出抗议照会。但是由于这是印度海军的财产，因此俄方无法作出实际性的要求。但是一段时间后，据《生意人报》的军方高层消息人士证实，美国代表团进入了“查克拉”号核潜艇。
《生意人报》援引俄罗斯造船领域的消息人士报道，美国海军代表出现在潜艇内理论上不会出现任何问题，因为没有图纸以及潜艇技术文件（位于俄罗斯专家手中）的情况下，很难研究明白其系统。但消息人士称：“这个问题已经是政治层面，印度人为什么这样做？”
报道称，另一名在军事技术合作领域工作的消息人士称，单是美国海军代表出现在俄罗斯核潜艇中这一事实就令人愤慨，他还表示，代表中有受过良好培训的技术专家，在参观期间能够获得有关潜艇的一些信息。
《生意人报》推测，该事件可能将对印度海军长期租赁俄罗斯第二艘核潜艇的谈判造成严重影响，此外还会对根据2007年签署的协议建造第5代战斗机的谈判造成影响。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost