中国大幅放宽金融市场准入

中国政府今天宣布将放宽国内金融企业的外商投资比例限制。这一期待已久的举措将有助于海外投资者进入这个亚洲大国的金融服务市场。
在中国财政部副部长朱光耀宣布此举的前一天，美国总统特朗普在与中国国家主席习近平的会谈中重申了放宽中国市场准入的要求。
朱光耀在记者会上说，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制从现在的49%放宽至51%。据他说，上述措施将在制定实施的具体条例后很快生效。
朱光耀说，中方还将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的比例限制。
他还说，现在是这个世界第二大经济体进一步放宽金融业市场准入的“一个非常好的时机”。朱光耀说，外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制措施实施三年后，投资比例不受限制；外国投资者投资保险公司的投资比例限制措施实施五年后，投资比例不受限制。
一位中国高级官员周五称，中国将放宽对金融部门外国投资者持有股份的限制，还将降低汽车进口关税。
唐纳德•特朗普总统对中国进行国事访问后，中国财政部副部长朱光耀在一次记者会上说，中国将把证券、基金管理和期货公司中的外资持股比例上限从49%放宽至51%。
朱光耀说，中国还将“取消”银行业现有的外资持股比例限制，但他并未说明此举何时生效。他还说，北京将逐步降低进口汽车关税。他对记者说，这种开放是决定性的，其影响将是巨大的。
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