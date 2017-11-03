多数美退伍军人有心理健康问题 近4成想自杀

合众社10月28日报道称，据美国伊拉克战争和阿富汗战争退伍军人协会所作的一份研究报告披露，该群体中超半数的人知道有“9·11”后服役的战友自杀。
报道称，该非党派退伍军人组织、乔治·梅森大学和特里斯波特媒体公司联合进行了这项研究，有超过4300名美国伊拉克战争和阿富汗战争退伍军人协会会员参与了调查。退伍军人事务部长戴维·舒尔金10月27日在国会山与一些退伍军人服务组织举行会晤，研究结果已在会晤期间呈递给舒尔金。
美媒认为，虽说这项调查对于整个退伍军人群体而言并没有什么代表性，但通过这项调查可瞥见参加过伊拉克和阿富汗战争的退伍军人所面对的诸多挑战——从就业机会到改革退伍军人事务部。调查结果显示，自杀是最为棘手的问题。
美国伊拉克战争和阿富汗战争退伍军人协会发现，37%的受访者有过自杀的念头，58%的该协会会员称至少知道一名参加过伊拉克或阿富汗战争的退伍军人死于自杀。65%的人称至少知道一名参加过伊拉克或阿富汗战争的退伍军人自杀未遂——这一数字比该协会2014年的调查结果高出18%。
美国伊拉克战争和阿富汗战争退伍军人协会首席执行官保罗·里克霍夫在一份声明中说：“这项深入调查对于理解‘9·11’后参加伊拉克和阿富汗战争的美国退伍军人群体所存在的严重问题至关重要。这项会员调查打破了退伍军人群体的旧框框，也表明了当代退伍军人群体所面临的多样性挑战。”
里克霍夫说：“这是对该群体进行的最深入、最全面的调查。退伍军人问题在美国领导人工作重点名单中的地位一降再降。退伍军人一直都被当成无足轻重的牺牲品。这项调查清楚地解释了参加过伊拉克和阿富汗战争的退伍军人群体需要总统及所有利益攸关方作何表态，也清楚地解释了美国民众需要当选官员和政府领导人去做些什么。”
报道称，据《2010年美国人口普查》报告确定，美国有230万现役军人，所占总人口的比例不到1%，有服役经历的群体所占美国人口的比例不到8%。
76%的受访者认为，现役和退役军人没有得到治愈精神创伤所需的关照。仅有16%的受访者认为军人获得了足够的关照。57%的受访者因服役在心理健康方面受损，73%的受访者接受了心理健康治疗，27%的受访者未接受治疗。
此外，54%的美国伊拉克战争和阿富汗战争退伍军人协会会员称，他们不支持退伍军人事务部全面私有化。超过一半的人认为退伍军人事务部在服务方面良好，25%的人认为服务水平差，还有10%的人认为非常差。
与此同时，只有39%的受访者认为雇佣方对雇用寻求就业的退伍人员这一问题很重视。
但美媒认为，调查也表明，退伍军人与他们服役保护的社会存在所谓的脱节。美国民众不理解伊拉克和阿富汗老兵及其军属所做的牺牲，这项统计数据表明了很多退伍军人在重新融入社会方面感受到障碍。
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