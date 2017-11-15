澳媒：中国“双十一”或将改变全球购物方式

澳媒称，刚过去的周末连续24个小时，全中国疯狂网购。这一天的成交额为253亿美元，其中90%是通过手机支付完成的。这种买卖规模与手段可能会改变全世界的购物方式。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》11月13日文章，今年“双十一”购物狂欢节的销售额与2016年相比骤增了39%。
报道称，阿里巴巴相关数字支付工具支付宝处理了14.8亿笔交易，同比上升41%，说明中国购物者已经舍弃现金而以手机为钱包。
中国铁道部门增发了高铁列车帮助发送8.12亿件包裹，这正是中国购物者所期望的快速发送服务。
预热活动是4个小时的电视晚会，汇集了国际歌星杰茜·J和威尔·法雷尔、演员章子怡、网球明星玛丽亚·萨拉波娃等人。
妮科尔·基德曼在购物狂欢开始的午夜前夕出场，介绍阿里巴巴创始人马云主演的功夫片。
但电视宣传比不上中国人消费的真正推动力——直播与网红。
维生素品牌Swisse请了中国女演员范冰冰在上海一家商场亮相，挤爆五层楼的现场粉丝纷纷拍照在社交媒体上分享。
这一招奏效了。2015年被中国企业收购的Swisse成为“双十一”销量最高的进口商品。
澳佳宝公司给华为手机用户推送了百万条横幅广告，并在纽约时代广场竖起一块广告牌。但澳佳宝亚洲区总经理彼得·奥斯本表示，公司的主要活动是邀请了一名网红在天猫旗舰店进行3小时直播。
对新南威尔士的宾达里牛肉制品公司来说，销量能否得到提升不那么要紧，重要的是把它的名字摆到“几百万人”面前。
宾达里的中国业务负责人安布罗斯·张表示：“过去五年里它一直是中国的最热闹活动，这是我们培养消费者认知的好机会。”
阿里巴巴的澳大利亚常务董事周岚指出，澳大利亚是在天猫店向中国消费者销售维生素和牛肉最有成效的国家。
报道称，11日的“双十一”购物狂欢过程中，某国际媒体中心，宽大显示屏上的数字实时追踪销售情况，不断刷新各项纪录。
触摸屏按中国各城市显示大笔购物者的年龄段和性别。截至晚上11点08分，累积包裹里程为1.14亿公里。
阿里巴巴说，这是它的核心业务：大数据。“双十一”对购物者来说乐趣无穷，对技术系统来说则真的是一场考验。尽管每秒钟要处理32.5万笔交易，系统并未崩溃。第一件包裹只用了12分钟就送达。
据报道，阿里巴巴收集使用其产品的5亿消费者的数据，它表示希望利用这些数据来改变购物体验。
“我们知道的很多，我们可以模拟5亿人的生活方式。”首席市场官董本洪说。
董本洪表示：“实体零售商目前正受煎熬，但可以有办法让它们跟电商一样成功。”吸引零售商加盟的工具就是数据。
“双十一”期间，5000万中国购物者玩了“捉猫猫”游戏，这款手游能吸引他们走进实体店。
约10万家实体店变成了“智能店”，可提供多种数字小把戏，比如增强现实化妆镜。
时装连锁店为购物者提供虚拟更衣室——不用换衣服就能以数字手段试衣。店内人脸识别摄像头和技术可让消费者在线搜索店内无货的其他颜色。但它也会跟踪购物者的所作所为。
摄像头会猜测他们的年龄。他们挑选了哪些物品？他们是谁？
如果购物者是这家零售店的会员，它就会在购物者每次进店时识别和观察他们。
关于隐私问题，董本洪表示，公司开始向零售商提供的“个性化”技术与谷歌和脸书上的定位广告没什么区别。
“那种个性化凭什么只能在网上有呢？”他说。
他表示，阿里巴巴“不会越界”，“我们绝不会公布任何人的个人数据。”
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