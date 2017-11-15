欧洲建防务联盟减少对美依赖 谋求合力应对威胁

据美国《华盛顿邮报》网站11月13日报道称，20多个欧洲国家批准了一项安全协定，同意将欧盟的权力扩大到军事领域。支持者希望该协定能加强防务合作。
大多数欧盟国家达成的这项协定，旨在使欧盟在军事事务上拥有它长期以来在经贸事务领域拥有的相同影响力。英国退出欧盟的决定令这个28国集团感到不安，而美国总统特朗普则一直推动欧洲增加自己的防务开支。
支持者认为这项协定是欧盟防务政策数十年来迈出的最大一步，将在未来多年内为加强军事合作铺平道路。怀疑者则质疑这项计划能否取得成功。他们指出，此前的防务合作努力均半途而废。
欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼说：“我们能够一起做的事情肯定比单独做得更好。”23个欧盟国家的外交和国防部长13日签署了由莫盖里尼主导的这项协定。她说：“这对欧洲防务来说是一个历史性成就。”
这一名为“永久结构性合作”（PESCO）的机制旨在打造一个在防务事务上更加强势的欧盟。这项协定将建立具有约束力的规定以增加防务开支，并要求欧盟国家在研发和购买新军事装备方面开展合作。各国还可以联合进行军事部署和干预行动。
美国和北约领导人一直批评欧洲国家在防务问题上偏袒本国制造商，将资源用于谋求政治好处而不是具体的安全利益。但在特朗普时代，随着欧洲和美国陷入自二战以来最严重的分歧，欧洲国家认为它们无法再依赖华盛顿提供帮助了。
德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩说：“我们欧洲国家应该自强自立，尤其是在美国总统大选之后。没有人会为我们解决安全问题。我们必须靠自己。”
这一计划将通过鼓励跨境投资来解决国内防务开支不足的问题。加入其中的国家还需要履行旨在提高欧盟整体军事实力的规划要求。北约也规定了类似的要求。北约领导人赞成这一努力，称他们支持任何旨在提升欧盟防御能力和开支的计划。
为莫盖里尼担任顾问的意大利国际问题研究所所长纳塔莉·托奇说，“鉴于我们这些国家的大小，我们必须联合起来，这有可能改变游戏规则”，为重新考虑欧洲应对防务问题的方式奠定基础。
但防务专家认为，任何结果的取得都可能需要一段时间。卡内基国际和平基金会欧洲中心主任托马斯·瓦拉谢克说：“最大的变化将在长期内出现。该决定不会让各国明天就改变做法。”
目前只有5个欧盟国家没有加入其中，分别是英国、爱尔兰、丹麦、葡萄牙和马耳他。这一机制仍需在今年12月得到欧盟领导人的最终批准才能实施。
另据德国之声电台网站11月13日报道称，德国外长加布里尔在布鲁塞尔表示：“这是朝着独立和加强欧盟安全和防务政策方向迈出的重要一步。”
据来自德国政府的消息，欧盟成员国就共同的军事项目提出了近50个建议。
随着防务联盟的成立，欧洲国家将首次履行共同开展军备、共同投资和共同派遣士兵参加军事行动的义务。比如文件中提到落实北约2%的目标。根据这一计划，各国最迟在2024年必须将其GDP的2%用于发展军备。之所以说欧盟的这一文件内容广泛，也是因为其中规定，签约国有义务加快实现国家层面的政治承诺，包括对“国家决策程序进行可能的审核”。
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