西班牙智库：迈向世界能源新秩序不可逆转

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站11月8日刊发题为《迈向世界能源新秩序》的文章称，能源转变已经开始。可再生能源在发电领域内的增长是显而易见且强劲有力的，但在交通运输、楼房住宅和工业企业等终端消费环节中所占的比例仍然很低，气候危机需要实现能源体系的完全转变才能应对。
游戏规则必须改变
文章称，《巴黎协定》是国际社会应对气候变化的措施的转折点，而且该协定在面对最近来自美国白宫的攻击时表现出巨大的韧性，因为国际社会大部分国家维护《巴黎协定》。正如《巴黎协定》所指出的那样，它所制定的气候目标意味着能源产业的游戏规则必须改变。
文章称，与煤炭和油气产业有相关利益关系的政府、投资商和企业未来投资的战略环境已经改变。甚至连埃克森美孚公司这些被视为少数否认气候变化的公司，在它于2017年5月举行的最近一次股东大会上，也有62%的股东要求公司行政管理层对气温上升1.5摄氏度到2摄氏度可能给公司带来的风险出具系统性的报告。
与此同时，像沙特这样的石油生产国，也已经决定创建世界最大的投资基金，为该国经济今后数年和数十年的多样化发展融资，这个决定证明了同样的能源发展方向。养老金、投资银行、保险公司和政策制定者们将会发现，《巴黎协定》等应对气候变化的方案正在推动能源领域产生一系列的结构性变化。
最关键是“去煤炭化”
文章称，因气候变化而产生的能源转变意味着巨大的挑战，因为它所要求的经济“去煤炭化”的速度要远远快于当前各国计划的预期。
从气候变化前景来看，在2030年前最重要的事务是“去煤炭化”。根据国际能源署的规划，至2025年煤炭发电所产生的碳排放必须减少至2015年水平的一半，至2050年相对2015年必须减少95%。按照这个方向，按照国际能源署和国际可再生能源组织提出的能源转变规划前景，以下这些措施必须得到优先考虑：
一、全面和马上停止各个国家和地区政府对煤炭产业的援助和补贴。
二、停止处于筹建阶段的煤炭工厂，从2020年开始任何新建煤炭工厂不得投入运营。
三、欧盟和经合组织国家必须推动在2020年至2030年期间实现“去煤炭化”，从关闭老旧和污染严重的煤炭工厂开始。根据彭博新能源财经和其他分析机构最近提供的资料，英国已经同意在2025年让煤炭退出市场，法国、荷兰、葡萄牙、奥地利和芬兰也已经通过了相似的政策。欧盟之外，加拿大也宣布在2030年前煤炭退出发电系统。在中国，煤炭发电退出市场的时间表是2020年至2035年，发展中国家的时间表是2020年至2040年。
文章称，石油产业的前景不像煤炭产业那样暗淡。然而随着国际社会努力明确而坚定地实现《巴黎协定》的目标，很有可能石油需求的顶峰很快就会到来。正如国际能源署所指出的那样，这个顶峰最晚会在2020年出现，然后石油消费就会逐渐下降，石油日均消费量在2040年从2016年的9600万桶减少至7300万桶，在2050年减少至4000万桶。实现这一目标需要对使用传统汽车的公路交通进行合理规划，提倡使用电动汽车和混合动力汽车，并进行必要的基础设施建设。
各国应当坚定推动
文章称，最后，面对《巴黎协定》提出的新战略环境，最重要的是各国政府和国际机构给出的信号要明确而坚定。欧盟、中国、印度、日本、巴西、加拿大、墨西哥、世界银行、国际货币基金组织和大投资银行必须按照气候峰会设定的目标坚持推动经济“去煤炭化”。从这个角度来说，国际能源署和国际可再生能源组织最近一次在德国举行的二十国集团（G20）会议上提出的方案可以作为指导这个能源转变的路线图，因为它内容清晰、有技术支持，经济上可行。
工业革命250年后，气候变化作为人类面对的最严峻复杂的问题改变了游戏规则，迈向世界能源新秩序是不可逆转的潮流。
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