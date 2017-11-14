中国东盟启动“南海行为准则”案文磋商

境外媒体称，中国和东盟10国领导人同意开启“南海行为准则”案文磋商，以缓解紧张局势。
据香港电台网站11月13日报道，国务院总理李克强同东盟领导人在菲律宾举行中国-东盟（10+1）领导人会议。他说，中国绝大多数贸易往来通过南海，中国最希望南海保持和平稳定。
报道称，李克强表示，中方期待与东盟国家，继续落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，增进各方了解与信任，争取在协商一致基础上，早日达成“准则”，成为维护南海和平的“稳定器”。
另据共同社11月13日报道，东盟官员说，中国和东盟10国领导人同意开启“南海行为准则”案文磋商，以缓解紧张局势。东盟外交人士透露，明年3月将在越南开启该谈判。
《菲律宾每日询问者报》网站11月13日也报道称，菲律宾总统府发言人哈里·罗克13日说，东盟和中国领导人同意就有争议的南海启动“行为准则”案文磋商。罗克在声明中说，继推出“南海行为准则”框架后，各方将就形成实质性的、有效的“南海行为准则”展开谈判。
报道称，这项共识是在第20次东盟-中国领导人会议上达成的。中国国务院总理李克强在会议上说，我们致力于与东盟做好邻居、好朋友、好伙伴，我们将并肩合作，风雨同舟。
另据台湾“中央社”11月13日报道，菲律宾外交部官员宣布，东盟与中国之间的“南海行为准则”协商已正式展开。
报道称，菲律宾外交部发言人玻利瓦尔发布声明指出，东盟与中国的领导人同意依据8月间外交部长们批准的架构，开启“南海行为准则”的协商。
报道称，菲律宾大学海洋事务暨海洋法研究所所长杰伊·巴通巴卡尔认为，由于各方均有利益要顾及，“南海行为准则”协商之路将会十分漫长。
另据新加坡《联合早报》网站11月13日报道，中国国务院总理李克强12日表示，今年适逢东盟成立50周年、10+3合作启动20周年。当前本地区保持稳定、合作、发展，在乍暖还寒的全球经济中是稳定增长极，也给复杂多变的世界形势注入稳定力量。
据报道，李克强当地时间12日中午抵达马尼拉，出席12日至14日举行的第20次中国-东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会。他还将对菲律宾进行正式访问。
报道称，李克强将同东盟国家领导人共同庆祝东盟成立50周年，出席区域全面经济伙伴关系协定领导人会议，并同与会部分国家领导人举行双边会见。此外，李克强将同杜特尔特总统举行会谈、见证双方合作文件签署、共见记者并出席双边合作项目奠基和开工仪式。
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